Покорил сердца зрителей: остросюжетный украинский сериал, который можно посмотреть за день

В последние годы в Украине вышло множество достойных сериалов, которые стоят просмотра. Многообразие поражает: от медицинских шоу до криминальных драм и расследований, от длительных проектов до мини-сериалов, с которыми можно справиться за день.

Криминальный драматический сериал "Узнай меня" понравится тем зрителям, которые любят короткие сериалы, передает 24 Канал. Он состоит всего из 8 эпизодов, поэтому его можно пересмотреть за день. К тому же в сериале множество интриг и поворотов в сюжете, а потому он будет держать в напряжении от начала до конца.

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"Узнай меня" рассказывает о непростых отношениях между родителями и детьми и поднимает тему, как события прошлого могут влиять на настоящую жизнь.

Главные роли в сериале сыграли молодые украинские актеры, которые получили благосклонность зрителей – Клавдия Дрозд, Евгений Лесничий, Марк Дробот, Виктория Литвиненко и другие.

Сюжет сериала

В центре истории – жизнь главной героини Веры, которую строго воспитывал отец-полицейский. Девочка потеряла маму – она умерла во время родов. Папа пытался оградить дочь от опасностей внешнего мира. Однако трагический случай все-таки оставил в семье глубокий след. Из-за этого их жизнь кардинально изменилась.

В противовес Вере в сериале появляется ее полная противоположность – Екатерина. Дерзкая и раскованная, уверенная в себе. Девушки находят общий язык и заводят дружбу, что удивляет даже преподавателей университета. Екатерина, которая сосредоточена больше на личной жизни, вдруг решает поехать в клуб, чтобы отыскать успешного мужчину. С собой она берет и Веру.

"Узнай меня": смотрите анонс онлайн

Несколько первых серий завоевали расположение зрителей, однако впоследствии ленту удалили из сети. Это только добавило обсуждений и интереса к сериалу, который вскоре полностью вышел на телевидении и в ютубе.

Встреча Веры еще с одним важным героем заставит зрителей размышлять над тем, возможно ли достичь справедливости в жестоком мире. И реально ли найти любовь и счастье в жизни, где так много потерь и боли.