24 Канал подготовил подборку сериалов, которые будут держать в напряжении до последнего кадра. От зомби-апокалипсисов до выживания среди дикой природы – эти шоу стали настоящими хитами и покорили не одно сердце.

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"Одни из нас"

В мире царит пандемия грибковой инфекции, которая превращает людей в мутантов и монстров. После смерти дочери Джоэл стал холодным и циничным, но встреча с 14-летней Элли меняет все. Оказывается, девочку невозможно заразить грибковым вирусом, поэтому мужчина решает найти способ создать вакцину. Герои отправляются в далекое путешествие, встречая зомби, монстров и преступников, и пытаются выжить среди постоянной опасности.

"Одни из нас": смотрите трейлер сериала онлайн

"Потерянные"

По дороге в Лос-Анджелес самолет потерпел катастрофу, но нескольким пассажирам удается выжить. Эти люди оказываются на загадочном острове, где их вряд ли кто-то найдет. Теперь героям придется бороться за выживание в условиях дикой природы и научиться жить в новой среде. Однако остров скрывает много тайн, которые стоит раскрыть, чтобы не умереть.

"Затерянные": смотрите трейлер сериала онлайн

"Ходячие мертвецы"

После драки с преступниками шерифа Рика Граймса подстрелили. Мужчина впал в кому, но вскоре очнулся. Выйдя из больницы, герой узнает, что мир захватили кровожадные зомби. Рик пытается приспособиться к новому миру, параллельно встречая тех, кто выжил. В такие моменты он понимает, что стоит бояться не монстров, а людей, которые сделают все возможное ради спасения.

"Ходячие мертвецы": смотрите трейлер сериала онлайн

Эти сериалы часто становятся фаворитами многих киноманов из-за неожиданных сюжетных поворотов, героизм персонажей и напряжение. Выбирайте ленту из перечня и наслаждайтесь просмотром!