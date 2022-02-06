Канье Уэст на Netflix: в сети появился трейлер документального фильма о скандальном рэпере

На официальном ютуб-канале платформы Netflix в субботу появился первый полный трейлер фильма о сценической жизни американского скандального рэпера Канье Уэста. Промо-ролик документального фильма получил название jean-yuhs: A Kanye Trilogy, и доступен для просмотра с оригинальной аудиодорожкой и с украинскими субтитрами.

В 2021 году стало известно, что о жизни и творческой деятельности известного рэп-исполнителя Канье Уэста снимут документальный фильм для стримингового сервиса Netflix. Как сообщает 24 канал, это будет трилогия, на разработку первой части из которой авторы потратили около 30 миллионов долларов.

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Премьера первой части состоится 16 февраля 2022 года.

Напомним, что первый тизер вышел три недели назад и уже успел собрать более 1 миллион просмотров, тогда как 4 месяца назад был обнародован ролик с анонсом самого проекта документалки и собрал более 1,6 миллиона просмотров.

Официальный синопсис фильма про Канье Уэста

Двадцать один год назад Кларенс "Куди" Симмонс встретил Канье Уэста и увидел нечто настолько особенное, что переехал из Чикаго в Нью-Йорк, чтобы задокументировать путь Йе к тому, чтобы стать следующим великим рэпером. Никто из них понятия не имел, куда и как далеко заведет их этот путь.

"jeen-yuhs: Трилогия Канье" 2022: смотрите официальный трейлер фильма

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Материал для ленты про свое восхождение на сцену и обретение мирового имени артист собирал около 20 лет своей жизни, за которое он даже успел баллотироваться в Президенты США.

Постановщиками фильма являются Кларенс "Куди" Симмонс и Чике Оза – клипмейкеры музыканта.