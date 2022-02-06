У 2021 році стало відомо, що про життя та творчу діяльність відомого реп-виконавця Каньє Веста знімуть документальний фільм для стримінгового сервісу Netflix. Як повідомляє 24 канал, це буде трилогія, на розробку першої частини з якої автори витратили близько 30 мільйонів доларів.
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Прем'єра першої частини відбудеться на стримінгу 16 лютого 2022 року.
Нагадаємо, що перший тизер вийшов три тижні тому і вже встиг зібрати понад 1 мільйон переглядів, тоді як 4 місяці тому був оприлюднений ролик з анонсом самого проєкту документалки і зібрав понад 1,6 мільйона переглядів.
Офіційний синопсис фільму про Каньє Веста
Двадцять один рік тому Кларенс "Куді" Сіммонс зустрів Каньє Веста і побачив щось настільки особливе, що переїхав з Чикаго до Нью-Йорка, щоб задокументувати шлях Йе до того, щоб стати наступним великим репером. Ніхто з них уявлення не мав, куди і як далеко заведе їхню цю подорож.
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Матеріал для стрічки про своє сходження на сцену та здобуття світового імені артист збирав близько 20 років свого життя, за яке він навіть встиг балотуватись у Президенти США.
Постановниками фільму є Кларенс "Куді" Сіммонс та Чіке Оза – кліпмейкери музиканта.
Що відомо про особисте життя Каньє ВестаРаніше співак був одружений із зіркою реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кім Кардашян, але вони не витримали випробувань і остаточно вирішили розлучитись на початку 2021 року після шести років шлюбу. А нещодавно репер влаштував сварку вже зі своєю колишньою дружиною в інтернеті. Він звинуватив її у тому, що Кім без його відома допускає дітей до тіктоку.