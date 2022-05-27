В Каннах презентовали десяток фильмов на тему любви к Украине: эффектный шоурил
Компания FILM.UA на Каннском кинофестивале показала десяток трейлеров к фильмам, транслирующих фундаментальные украинские ценности и стремления украинского народа к мирной и счастливой жизни. Среди них: "Сторожевый залог", "Довбуш", "Борщ. Секретный ингредиент" и "Цена правды".
Как сообщила прессслужба FILM.UA, впервые шоурил презентовали на национальном павильоне Украины на кинорынке Marche du Film, проходящем в рамках юбилейного 75-го Каннского кинофестиваля. Премьера состоялась благодаря Государственному агентству Украины по кино.
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Также стоит отметить, что большинство фильмов, эпизоды из которых использованы в шоуреле, было создано при поддержке Госкино Украины.
Киноиндустрия сегодня – рупор нашей истории, отражение нашей силы и мужества. Сейчас FILM.UA живет по принципу "контент – наше оружие", отразить этот месседж в понятной аудиовизуальной форме был призван наш новый актуальный шоурил. Этим видео, которое вобрало в себя эпизоды фильмов производства и дистрибуции FILM.UA Group, мы в очередной раз транслируем, говорим о самом важном. О непокоренности нашего народа в борьбе за право свободно жить на своей земле,
– СЕО FILM.UA Виктория Ярмощук.
Украинские фильмы в Каннах
"Борьба Украины за независимость началась не в конце февраля 2022 и даже не 8 лет назад. Она тянется сквозь столетия, о чем свидетельствует многовековая история, и каждый раз доказывает: украинцы – сильная нация, крепко держащая своей земли и горячо любящая Родину. На эту тему были сняты десятки красноречивых фильмов – часть из них легла в основу актуального шоурила от киностудии FILM.UA", – заявили в пресс-службе компании.
Шоурил от FILM.UA состоит из красноречивых фрагментов украинских фильмов, каждый из которых так или иначе освещает исторический путь противостояния украинцев врагу, транслирует фундаментальные украинские ценности, любовь к родной земле и стремление украинского народа к мирной и счастливой жизни. В него попали кадры из фильмов:
- "Рейд" (2015 год)
- "Сторожевый Залог" (2017 год)
- "Захар Беркут" (2019 год)
- "Цена Правды" (2019 год)
- "Черкассы" (2020 год)
- "Свадебное наследие" (2020 год)
- "Борщ. Секретный ингредиент" (2020 год)
- "Лучшие выходные" (2022 год)
- "Большая Прогулка" (2022 год)
На Каннском кинофестивале также показали кадры из тех фильмов, премьеру которых мы ожидаем в этом году:
- "Довбуш"
- "Мирный 21"
- "Снайпер. Белый Ворон"
- "Мавка. Лесная песня"
Автором идеи и сценария стал Дмитрий Майстренко. В шоуреле звучит песня "Ой у лузі червона калина" в исполнении Андрея Хливнюка.
Шоурил с кадрами украинских фильмов: смотрите онлайн