Каннский кинофестиваль-2022: Том Круз получил почетную Золотую пальмовую ветвь

Во Франции 17 мая стартовал 75-й Каннский кинофестиваль. Американский актер Том Круз получил Золотую пальмовую ветвь.

Голливудская звезда посетила эффектную премьеру фильма "Топ Ган: Меверик" в Каннах. Официальный показ в мировых кинотеатрах запланирован на 27 мая 2022 года.

Читайте также Канны: как Серебренников закрыл глаза на зверства россиян и попросил помощи – реакция украинцев

Том Круз получил почетную Золотую пальмовую ветвь 75-го Каннского кинофестиваля

Сюрприз! Том Круз получает почетную Золотую пальмовую ветвь накануне показа "Топ Ган: Меверик",

– говорится в сообщении в твиттере кинофестиваля.

18 мая перед показом фильма президент фестиваля Пьер Лескюр объявил о почетной награде Тома Круза. Кроме того, команда проекта вышла на красную дорожку в элегантных костюмах.



Команда фильма / Фото Getty images

Что известно о съемках " Топ Ган : Маверик"

Еще в 2018 году в Сан-Диего начались первые съемки. В конце августа творческая команда из 15 человек снимали сцены в кабине экипажа;

В феврале 2019 года должна была состояться премьера, но из-за COVID-19 ее перенесли. Дату каждый раз меняли, не раз;

В апреле 2019 года съемки завершили;

Во время съемок Том Круз исполнял опасные трюки и сам руководил истребителем. В мае поделился с поклонниками фотографией ко Дню лучшего стрелка.

"Топ Ган: Меверик" является продолжением фильма 1986 года "Лучший стрелок".

Главный герой фильма лейтенант Пит Митчелл по прозвищу "Мэверик" – искусный пилот и курсант элитного училища ВМС США. Во время очередного тренировочного полета в погоне за званием "лучший пилот" самолет Меверика разбивается, а в результате крушения погибает его напарник Ник Брэдшов.

Действие фильма "Топ Ган: Меверик" происходит спустя 36 лет после событий первого фильма. Легендарный пилот Питер Митчел решает поработать новым лётным инструктором, где также учится Брэдли, сын Ника. Меверика ждут невероятные испытания не умения, а чувства, удастся ли ему справиться? Узнаем в кино после победы.

Его партнершей в новом фильме стала героиня Дженнифер Коннелли.

"Топ Ган: Меверик": смотрите трейлер к фильму

Каннский кинофестиваль продлится до 28 мая. За главную награду сражается 21 фильм. Напомним, в программе "Двухнедельник режиссеров" представят фильм "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, а в конкурсе "Особый взгляд" "Видение мететика" режиссера Максима Наконечного, соавтором которого является вышеупомянутая Ирина Целик.

Кроме этого, на кинорынке Marché du Film, проходящем в разгар Международного Каннского кинофестиваля, представят фильм Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21".

Читайте также "Наши голоса должны звучать везде": какие украинские фильмы покажут в Каннах