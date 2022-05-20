Каннский кинофестиваль-2022: Том Круз получил почетную Золотую пальмовую ветвь
Источник:твиттер Festival de Cannes
Во Франции 17 мая стартовал 75-й Каннский кинофестиваль. Американский актер Том Круз получил Золотую пальмовую ветвь.
Голливудская звезда посетила эффектную премьеру фильма "Топ Ган: Меверик" в Каннах. Официальный показ в мировых кинотеатрах запланирован на 27 мая 2022 года.
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Том Круз получил почетную Золотую пальмовую ветвь 75-го Каннского кинофестиваля
Сюрприз! Том Круз получает почетную Золотую пальмовую ветвь накануне показа "Топ Ган: Меверик",
– говорится в сообщении в твиттере кинофестиваля.
18 мая перед показом фильма президент фестиваля Пьер Лескюр объявил о почетной награде Тома Круза. Кроме того, команда проекта вышла на красную дорожку в элегантных костюмах.
Команда фильма / Фото Getty images
Что известно о съемках "Топ Ган: Маверик"
- Еще в 2018 году в Сан-Диего начались первые съемки. В конце августа творческая команда из 15 человек снимали сцены в кабине экипажа;
- В феврале 2019 года должна была состояться премьера, но из-за COVID-19 ее перенесли. Дату каждый раз меняли, не раз;
- В апреле 2019 года съемки завершили;
- Во время съемок Том Круз исполнял опасные трюки и сам руководил истребителем. В мае поделился с поклонниками фотографией ко Дню лучшего стрелка.
"Топ Ган: Меверик" является продолжением фильма 1986 года "Лучший стрелок".
Главный герой фильма лейтенант Пит Митчелл по прозвищу "Мэверик" – искусный пилот и курсант элитного училища ВМС США. Во время очередного тренировочного полета в погоне за званием "лучший пилот" самолет Меверика разбивается, а в результате крушения погибает его напарник Ник Брэдшов.
Действие фильма "Топ Ган: Меверик" происходит спустя 36 лет после событий первого фильма. Легендарный пилот Питер Митчел решает поработать новым лётным инструктором, где также учится Брэдли, сын Ника. Меверика ждут невероятные испытания не умения, а чувства, удастся ли ему справиться? Узнаем в кино после победы.
Его партнершей в новом фильме стала героиня Дженнифер Коннелли.
"Топ Ган: Меверик": смотрите трейлер к фильму
Каннский кинофестиваль продлится до 28 мая. За главную награду сражается 21 фильм. Напомним, в программе "Двухнедельник режиссеров" представят фильм "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, а в конкурсе "Особый взгляд" "Видение мететика" режиссера Максима Наконечного, соавтором которого является вышеупомянутая Ирина Целик.
Кроме этого, на кинорынке Marché du Film, проходящем в разгар Международного Каннского кинофестиваля, представят фильм Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21".
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