Костюмированная драма с Джонни Деппом откроет Каннский фестиваль 2023: что о ней известно

Костюмированная драма "Фаворитка" с Джонни Деппом в главной роли откроет Каннский кинофестиваль этого года. Этот фильм особенный для актера, ведь это будет его первая большая роль после скандала.

Режиссером драмы стала Майвенн, также участвующая в съемках. Она сыграет в картине Мадам дю Барри, фаворитку короля-бабия.

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"Фаворитка": что известно о картине, которая откроет Каннский кинофестиваль

Фильм расскажет о жизни Жанны дю Барри, последней любовницы Людовика XV при Версальском дворе, после мадам де Помпадур. Сценаристами проекта выступили Майвенн и Тедди Люсси-Модест.

По сюжету, молодая девушка из рабочего класса, хоть и отличающаяся жадной чертой культуры и удовольствий, однако благодаря интеллекту и привлекательности шаг за шагом поднимается по социальной вертикали. Она становится любимицей короля Людовика XV и он влюбляется в нее.

Съемки происходили в разных местах Парижа, в частности в Версальском дворце.



Джонни Депп в фильме "Фаворитка" / Why Not Productions

Каннский кинофестиваль продлится

Напомним, компания Discovery+ сообщила, что планирует снять документальный фильм о судебном разбирательстве по разводу между американскими актерами Джонни Деппом и Эмбер Герд. В фильме обосновают две стороны, покажут интервью с адвокатами, а также фрагменты домашних видео и телефонных разговоров актеров.