После фильма зритель сам сможет обдумать, кто из них прав: Джонни Депп, который считает, что его бывшая – "лицемерка и манипулятор", или Эмбер Херд, которая выходила замуж за "золотого" мужчину, а сейчас считает его настоящим монстром.

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Благодаря видеозаписям, домашним видео и текстовым сообщениям, показанным в суде, фильм подробно расскажет зрителям о трагически развалившемся браке, а также поможет лучше понять чрезвычайно важную проблему домашнего насилия.

– заявил продюсер Ник Хорнби.

Что известно о скандальном разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд