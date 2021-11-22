HBO Max во вторник сообщило, что к созданию специального выпуска привлекли оригинальный актерский состав фильмов, съемочную команду и опубликовало тизер. Поклонники Гарри Поттера заметили, что фамилия Джоан не была указана в анонсе ретроспективы. Однако, ее вспомнят в архивных кадрах.
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Такое решение поклонники считают несправедливым, поэтому и запустили хэштег #IStandWithJKRowling в поддержку Джоан Роулинг. Некоторые пишут, что киносервис зарабатывает на ее творчестве, но отказывает, как творцу "Гарри Поттера", в участии. Пользователи также чутко реагируют на решение Дэниела Рэдклиффа и остальных актеров принять участие в спецвыпуске без Роулинг, говоря, что их карьеры не сложились бы без самого факта существования произведений писательницы.
Реакция поклонников под хэштегом #IStandWithJKRowling:
- "Джоан Роулинг сделала мое детство счастливее, я выросла на ее книгах. Серьезно? Не пригласить автора, благодаря которой это все существует? Это низко. Я готова смотреть эту программу с участием одной Роулинг и без этой команды, которая против нее";
- "Взгляды Роулинг вообще не должны отрицать ее литературных заслуг";
- "Считать из-за высказывания человека неудобным, но продолжать удобно зарабатывать на его творчестве ... Ну такое";
- "Спасибо вам большое, мама Ро, за то, что высказались и не боитесь стоять на своем. Благодарю вас за ваше творчество. Благодарю вас за все, что вы делаете и делали для детей и женщин. У вас огромное сердце";
- "Мне безразлично, что сказала Роулинг. Я не подписана на нее ни в одной из соцсетей и не интересуюсь другим творчеством, кроме "Гарри Поттера". Но отменять ее как автора Вселенной и продолжать навариваться на ней материально – это натуральное свинство";
- "Герои Дж. К. Роулинг Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер и Рональд Уизли будут любимы детьми во всем мире еще долго после того, как были забыты безумные Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон";
- "Воссоединение Гарри Поттера – это не воссоединение без его создателя @jk_rowling. Дэн, Эмма, Руперт и другие дискредитируют себя, соглашаясь принять участие в шоу, которое исключает женщину, которой они обязаны всем";
- "Спасибо, Дж.К. Роулинг, за все, что вы сделали. Вы – воплощение грации под огнем и фантастический образец для подражания для двух моих маленьких дочерей. Смелость призывает к смелости, поэтому #IStandWithJKRowling всегда будет".
- "Это как день рождения без именинницы".
Мама Ро / Фото из твитера Sergey Komowsky
Недавно, Эмма Уотсон поделилась, что скучает по актерскому составу "Гарри Поттера" и поблагодарила фанатов.
"Гарри Поттер" был моим домом, семьей и миром, а Гермиона была и остается моим самым любимым вымышленным персонажем всех времен,
– говорит актриса.
Чем удивят зрителей к 20-й годовщине выхода первого фильма о маленьком волшебнике Гарри?
- Весной WarnerMedia Kids & Family объявили о двух сюрпризах для поклонников – сериал-викторина и документальный фильм о, собственно, первой картине франшизы;
- Режиссер первых двух фильмов Крис Коламбус хотел бы, чтобы выпустили его трехчасовую версию фильма "Гарри Поттер и философский камень" и показать в дополнительных видеокадрах Пивза;
- LEGO выпустит огромный набор по мотивам "Гарри Поттера".
20 годовщина "Гарри Поттера": смотрите тизер спецэпизода онлайн