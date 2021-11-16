Общая длительность первой части – 152 минуты. Но, по словам создателя, сначала она должна была составлять 172 минуты, что всего на 8 минут меньше трех часов.

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Ранее уже показывали более полный вариант фильма в Чикаго. Картина тогда очень понравилась детям, но их родители решили, что фильм слишком длинный. Поэтому перед показом в кинотеатрах вырезали полчаса отснятого материала.

Таким образом, из фильма убрали персонажа Пивза, который был всегда улыбающимся школьным полтергейстом. В трехчасовой версии его сыграл актер Рик Майолл. В книжной серии Пивз появляется в семи романах. По своему характеру Пивз всегда стремился к хаосу.

Мы должны вернуть Пивза, который был вырезан из фильма!

– Крис Коламбус.

Недавно мы писали, что к 20-летию фильма снимут спецвыпуск "Гарри Поттера".



Пивз / Фото Harry Potter Wiki