Речь идет о двух видеорелизах, один из которых – сериал-викторина из четырех частей, продолжительностью один час каждый, для фанатов Гарри Поттера, а второй – ретроспективный документальный фильм о работе над фильмом "Гарри Поттер и философский камень". Над проектами сейчас работают Warner Bros. Unscripted Television совместно с Warner Horizon.

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Сюрпризы для поклонников о приключениях мальчика-волшебника призваны не только порадовать и удивить, но и проверить знания зрителей о Поттериане. Ведь, по условиям викторины, фанатам фильма нужно будет подать заявку и получить возможность соревноваться в знаниях мира Гарри Поттера, а специальные гости будут представлены в четырехсерийном сериале. Шоу приведет к масштабной ретроспективе.

Сериал будет о "невероятных фандомах, их любви к фильмам и рассказам о Гарри Поттере". Кастинг будет проходить для фанатов в возрасте 14 лет и старше. Поклонники уже могут подать заявку на участие в шоу.



Все о кастинге сериала-викторины о "Гарри Поттере" / Фото Harry Potter Quiz Show-Casting Crane

Викторина и ретроспектива будут транслироваться в течение пяти вечеров на HBO Max и в линейных сетях Cartoon Network и TBS.

Точная дата трансляции еще неизвестна.

Том Ашейм, президент Warner Bros. Global Kids, Young Adults о предстоящем сериале сказал: "Все поклонники Поттера могут подготовиться к этому уникальному празднику, обняв свою внутреннюю Гермиону, и, изучив все о Волшебном Мире".

Для фанатов, которые всегда хотели узнать, как сдавать экзамены OWLs, – это реальная возможность!

– дополнил Том Ашейм.

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Игровое шоу и ретроспектива – первые официальные телесериалы Джоан Роулинг. Известно, что, хоть сама писательница и не принимает непосредственного участия в разработке этих проектов, Warners работают над контентом с командой Роулинг.

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