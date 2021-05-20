Речь идет о двух видеорелизах, один из которых – сериал-викторина из четырех частей, продолжительностью один час каждый, для фанатов Гарри Поттера, а второй – ретроспективный документальный фильм о работе над фильмом "Гарри Поттер и философский камень". Над проектами сейчас работают Warner Bros. Unscripted Television совместно с Warner Horizon.
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Сюрпризы для поклонников о приключениях мальчика-волшебника призваны не только порадовать и удивить, но и проверить знания зрителей о Поттериане. Ведь, по условиям викторины, фанатам фильма нужно будет подать заявку и получить возможность соревноваться в знаниях мира Гарри Поттера, а специальные гости будут представлены в четырехсерийном сериале. Шоу приведет к масштабной ретроспективе.
Сериал будет о "невероятных фандомах, их любви к фильмам и рассказам о Гарри Поттере". Кастинг будет проходить для фанатов в возрасте 14 лет и старше. Поклонники уже могут подать заявку на участие в шоу.
Все о кастинге сериала-викторины о "Гарри Поттере" / Фото Harry Potter Quiz Show-Casting Crane
Том Ашейм, президент Warner Bros. Global Kids, Young Adults о предстоящем сериале сказал: "Все поклонники Поттера могут подготовиться к этому уникальному празднику, обняв свою внутреннюю Гермиону, и, изучив все о Волшебном Мире".
Для фанатов, которые всегда хотели узнать, как сдавать экзамены OWLs, – это реальная возможность!
– дополнил Том Ашейм.
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Игровое шоу и ретроспектива – первые официальные телесериалы Джоан Роулинг. Известно, что, хоть сама писательница и не принимает непосредственного участия в разработке этих проектов, Warners работают над контентом с командой Роулинг.
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Что известно о мире Гарри ПоттераБестселлер Дж. К. Роулинг из семи романов был адаптирован в чрезвычайно успешную франшизу из восьми фильмов, выпущенных в период с 2001 по 2011 год. Участие в съемках открыло молодым британским актерам Эмме Уотсон, Руперт Гринту и Дэниелу Рэдклиффу путь в мир большого кино и принесло мировую славу.
Позже мир Гарри Поттера был расширен серией фильмов "Фантастические твари и где они обитают". На сегодня вышло два из запланированных пяти фильмов с Эдди Редмэйном, сыгравшим Ньюта Скамандера, а сюжет разворачивается за десятилетия до событий Гарри Поттера.
Джонни Депп появился в первых двух фильмах как Геллерт Гриндельвальд, но после того, как Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии, а он сам проиграл дело о клевете против The Sun из-за статьи 2018 года, актера уволили и в последующих съемках он участия не принимал.