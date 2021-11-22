HBO Max у вівторок повідомив, що до створення спеціального випуску залучили оригінальний акторський склад фільмів, знімальну команду та опублікував тизер. Шанувальники Гаррі Поттера помітили, що прізвище Джоан не було вказано в анонсі ретроспективи. Однак, її згадають в архівних кадрах.

Читайте також Джоан Роулінг не братиме участі у спецепізоді про Поттера: скандальна причина

Таке рішення шанувальники вважають несправедливим, тому й запустили хештег #IStandWithJKRowling на підтримку Джоан Роулінг. Дехто пише, що кіносервіс заробляє на її творчості, але відмовляє, як творчині "Гаррі Поттера", в участі. Користувачі також чутливо реагують на рішення Деніела Редкліффа та інших акторів взяти участь у спецвипуску без Роулінг, кажучи, що їхні кар'єри не склалися б без самого факту існування творів письменниці.

Реакція шанувальників під хештегом #IStandWithJKRowling:

"Джоан Роулінг зробила моє дитинство щасливішим, я виросла на її книгах. Серйозно? Не запросити автора, завдяки якій це все існує? Це низько. Я готова дивитися цю програму за участю однієї Роулінг і без цієї команди, яка проти неї";

і без цієї команди, яка проти неї"; "Погляди Роулінг взагалі не повинні заперечувати її літературних заслуг";

"Вважати через висловлювання людину незручною, але продовжувати зручно заробляти на її творчості… Ну таке";

"Дякую вам велике, мамо Ро, за те, що висловилися і не боїтеся стояти на своєму. Дякую вам за вашу творчість. Дякую вам за все, що ви робите та робили для дітей та жінок. У вас є величезне серце";

"Мені байдуже, що сказала Роулінг. Я не підписана на неї в жодній із соцмереж і не цікавлюся іншою творчістю, окрім "Гаррі Поттера". Але скасовувати її як автора всесвіту і продовжувати наварюватися на ньому матеріально — це натуральне свинство ";

"; "Герої Дж. К. Роулінг Гаррі Поттер, Герміона Ґрейнджер і Рональд Візлі будуть улюблені дітьми в усьому світі ще довго після того, як були забуті шалені Руперт Ґрінт, Денієл Редкліфф та Емма Вотсон";

" Возз'єднання Гаррі Поттера – це не возз'єднання без його творця @jk_rowling. Ден, Емма, Руперт та інші дискредитують себе, погоджуючись взяти участь у шоу, яке виключає жінку, якій вони зобов'язані всім";

@jk_rowling. Ден, Емма, Руперт та інші дискредитують себе, погоджуючись взяти участь у шоу, яке виключає жінку, якій вони зобов'язані всім"; "Спасибі, Дж.К. Роулінг, за все, що ви зробили. Ви – втілення грації під вогнем та фантастичний зразок для наслідування для двох моїх маленьких дочок. Сміливість закликає до сміливості, тому #IStandWithJKRowling завжди буде".

"Це як день народження без іменинниці".



Мати Ро / Фото з твітеру Sergey Komowsky

Нещодавно, Емма Вотсон поділилася, що сумує за акторським складом "Гаррі Поттера" та подякувала фанатам.

"Гаррі Поттер" був моїм домом, сім'єю та світом, а Герміона була і залишається моїм найулюбленішим вигаданим персонажем усіх часів,

– каже акторка.

Чим здивують глядачів до 20-ї річниці виходу першого фільму про маленького чарівника Гаррі?

Навесні WarnerMedia Kids & Family оголосили про два сюрпризи для шанувальників – серіал-вікторина і документальний фільм про, власне, першу картину франшизи;

Режисер перших двох фільмів Кріс Коламбус хотів би, щоб випустили його тригодинну версію фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" і показати у додаткових відеокадрах Півза;

LEGO випустить величезний набір за мотивами "Гаррі Поттера".

20 річниця "Гаррі Поттера": дивіться тизер спецепізоду онлайн