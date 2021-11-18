HBO Max у вівторок повідомив, що до створення спеціального випуску залучили оригінальний акторський склад фільмів, знімальну команду та опублікував тизер. Шанувальники Гаррі Поттера помітили, що прізвище Джоан не було вказано в анонсі ретроспективи.

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Нагадаємо, Роулінг серйозно розкритикували у червні 2020 року, коли вона заявила про антитрансгендерну позицію у твітері. Тоді ж зірки Денієл Редкліфф, Емма Вотсон та Руперт Ґрінт виступили проти її висловлювань і підтримали трансгендерів:

Денієл Редкліфф: "Трансгендерні жінки – це жінки. Будь-яке твердження про протилежне стирає ідентичність і гідність трансгендерів";

Руперт Ґрінт: "Я підтримую трансспільноту і розподіляю почуття, виражені багатьма з моїх однолітків. Трансжінки – це жінки. Трансчоловіки – це чоловіки. Ми всі маємо право на життя з любов'ю та без осуду";

Емма Вотсон: "Транслюди – це ті, ким вони себе називають і вони заслуговують жити своїм життям, не наражаючись на постійні питання або твердження, що вони не ті, ким вони себе називають. Я хочу, щоб усі трансгендери знали, що я та багато інших людей у ​​всьому світі бачать вас, поважають і люблять за те, хто ви є".

У відповідь на звинувачення у критиці письменниця заявила, що не виступає проти трансгендерності, але "стирання поняття статевої приналежності заважає багатьом людям осмислено обговорювати власне життя".

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