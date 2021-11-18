HBO Max во вторник сообщил, что к созданию специального выпуска привлекли оригинальный актерский состав фильмов, съемочную команду и опубликовал тизер. Поклонники Гарри Поттера заметили, что фамилия Джоан не была указана в анонсе ретроспективы.

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Напомним, Роулинг серьезно раскритиковали в июне 2020 года, когда она заявила об антитрансгендерной позиции в твиттере. Тогда же звезды Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт выступили против ее высказываний и поддержали трансгендеров:

Дэниел Рэдклифф: "Трансгендерные женщины – это женщины. Любое утверждение о противоположном стирает идентичность и достоинство трансгендеров";

Руперт Гринт: "Я поддерживаю трансобщество и разделяю чувства, выраженные многими из моих сверстников. Трансженщины – это женщины. Трансмужчины – это мужчины. Мы все имеем право на жизнь с любовью и без осуждения";

Эмма Уотсон: "Транслюди – это те, кем они себя называют, и они заслуживают жить своей жизнью, не подвергаясь постоянным вопросам или утверждение, что они не те, кем они себя называют. Я хочу, чтобы все трансгендеры знали, что я и многие другие люди во всем мире видят вас, уважают и любят за то, кто вы есть".

В ответ на обвинения в критике писательница заявила, что не выступает против трансгендерности, но "стирание понятия половой принадлежности мешает многим людям осмысленно обсуждать собственную жизнь".

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