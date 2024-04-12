В разгар войны: на Каннском кинофестивале покажут фильм россиянина

11 апреля организаторы Каннского кинофестиваля представили полную программу нынешнего кинофорума. Мероприятие начнется 14 мая.

В этом году программа обещает стать самой звездной за последние несколько лет. На кинофестивале в Каннах будут представлены фильмы "Мегалополис" режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, "Виды доброты" от Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо и многие другие.

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Полный список фильмов, которые покажут в Каннах

Известно, что ежегодный фестиваль откроют французским фильмом "The Second Act" от режиссера Квентина Дюпье. Это комедийная лента, рассказывающая о знакомстве отца девушки с ее новым парнем.

Участие голливудских фильмов будет ограничено – это связано с различными факторами, от забастовок режиссеров и актеров в 2023 году до сложной экономической ситуации. Вот, как выглядит основная программа Каннского кинофестиваля 2024:

"Мегалополис", Фрэнсис Форд Коппола

"Ученик", Али Аббаси

"Птица", Андреа Арнольд

"Мотель Судьба", Карим Айнуз

"Эмилия Перес", Жак Одиар

"Анора", Шон Бейкер

"Саван", Дэвид Кроненберг

"Субстанция", Корали Фаржеа

"Большой тур", Мигель Гомиш

"Мой Марчелло", Кристоф Оноре

"Пойманный приливом", Цзя Чжанке

"Все, что мы представляем как свет", Паял Кападиа

"Виды доброты", Йоргос Лантимос

"Разбитые сердца", Жиль Леллуш

"Дикий бриллиант", Агата Ридингер

"О, Канадо", Пол Шредер

"Лимонов, баллада об Эдичке", Кирилл Серебренников

"Парфенопа", Паоло Соррентино

"Девушка с иглой", Магнус фон Горн

В основной конкурс попал фильм российского режиссера: что известно

Российский режиссер Кирилл Серебренников, которого считают оппозиционером, снова отправляется на Каннский кинофестиваль. Там он представляет биографический фильм "Лимонов, баллада об Эдичке" об известном российском имперце, контроверсионном писателе и политике Эдуарде Лимонове, который из-за своих антиукраинских высказываний стал персоной нон грата в Украине еще во времена президентства Леонида Кучмы.

И хотя организаторы фестиваля продолжают подчеркивать свое осуждение агрессии России, Серебренников уже второй раз за время полномасштабной войны будет представлять свое кино на этой международной площадке, ссылаясь на свой статус "оппозиционера". На этот раз его лента еще и будет рассказывать об одном из самых известных российских украинофобов.