Цього року програма обіцяє стати найбільш зірковою за останні кілька років. На кінофестивалі в Каннах будуть представлені фільми "Мегалополіс" режисера Френсіса Форда Копполи, "Види доброти" від Йоргоса Лантімоса з Еммою Стоун і Віллемом Дефо та багато інших.

Дивіться також Незабутні емоції: 3 серіали про казино, які підігріють жагу до перемоги

Повний список фільмів, які покажуть в Каннах

Відомо, що щорічний фестиваль відкриють французьким фільмом "The Second Act" від режисера Квентіна Дюп’є. Це комедійна стрічка, що розповідає про знайомство батька дівчини з її новим хлопцем.

Участь голлівудських фільмів буде обмежена – це пов'язано з різними факторами, від страйків режисерів та акторів у 2023 році до складної економічної ситуації. Ось, як виглядає основна програма Каннського кінофестивалю 2024:

"Мегалополіс", Френсіс Форд Коппола

"Учень", Алі Аббасі

"Птах", Андреа Арнольд

"Мотель Доля", Карім Айнуз

"Емілія Перес", Жак Одіар

"Анора", Шон Бейкер

"Саван", Девід Кроненберг

"Субстанція", Коралі Фаржеа

"Великий тур", Мігель Гоміш

"Мій Марчелло", Крістоф Оноре

"Спійманий припливом", Цзя Чжанке

"Усе, що ми уявляємо як світло", Паял Кападіа

"Види доброти", Йоргос Лантімос

"Розбиті серця", Жиль Леллуш

"Дикий діамант", Агата Рідінгер

"О, Канадо", Пол Шредер

"Лимонов, балада про Едічка", Кирило Серебренніков

"Парфенопа", Паоло Соррентіно

"Дівчина з голкою", Магнус фон Горн

До основного конкурсу потрапив фільм російського режисера: що відомо

Російський режисер Кирило Серебренніков, якого вважають опозиціонером, знову відправляється на Каннський кінофестиваль. Там він презентує біографічний фільм "Лимонов, балада про Едічка" про відомого російського імперця, контроверсійного письменника та політика Едуарда Лимонова, який через свої антиукраїнські вислови став персоною нон грата в Україні ще за часів президентства Леоніда Кучми.

І хоча організатори фестивалю продовжують наголошувати на своєму засудженні агресії Росії, Серебренніков вже вдруге за часи повномасштабної війни буде представляти своє кіно на цьому міжнародному майданчику, посилаючись на свій статус "опозиціонера". Цього разу його стрічка ще й розповідатиме про одного з найвідоміших російських українофобів.