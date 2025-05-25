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Кино Киноновости Объявили победителей 78-го Каннского кинофестиваля: кто получил главную награду
25 мая, 11:09
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Объявили победителей 78-го Каннского кинофестиваля: кто получил главную награду

Мария Примыч
Основні тези
  • 78-й Каннский кинофестиваль завершился, "Золотую пальмовую ветвь" получил фильм "Это был просто несчастный случай" иранского режиссера Джафара Панаги.
  • Гран-при получил фильм "Сентиментальная ценность" норвежского режиссера Йоакима Триера.

24 мая завершился 78-й Каннский кинофестиваль. Главную премию "Золотая пальмовая ветвь" получил фильм "Это был просто несчастный случай", режиссером которого стал иранец Джафар Панаги.

В ленте рассказывается о пяти персонажах, которые считают, что узнали прокурора, который пытал их во время арестов. Однако в тюрьме всем завязали глаза, поэтому никто не может быть уверенным, что их пленный – это именно он, информирует Кино 24 со ссылкой на Variety.

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Каннский кинофестиваль-2025

С момента первого ареста и осуждения Джафара Панаги за "пропаганду против режима" в 2010 году режиссер продолжает снимать фильмы, даже когда ему это прямо запрещено. В 2011 году он прислал в Канны флешку со своей лентой "Это не фильм". Мужчина остается активным защитником режиссеров, чью работу правительство пытается подавить. Премия "Золотая пальмовая ветвь" – главное подтверждение настойчивости иранца.

Панаги поблагодарил свою семью за поддержку – особенно в те времена, когда его не было рядом с родными, а также команду, благодаря которой удалось реализовать такой рискованный проект.

Я думаю, что сейчас самое время попросить всех, всех иранцев с мыслями, отличными от других, в Иране и во всем мире... Я хотел бы попросить их об одном: отложите все проблемы и разногласия. Самое главное – это, безусловно, наша страна и свобода нашей страны, 
– сказал режиссер.

"Это был просто несчастный случай": смотрите видео онлайн

Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм "Сентиментальная ценность", норвежского режиссера Йоакима Триера. В ленте рассказывается о попытке сложного режиссера помириться со своей отчужденной дочерью. Он предложил ей сняться в своем самом личном фильме на сегодня.

Приз жюри разделили испанский режиссер Оливер Лаксе за фильм "Сират" и немецкий режиссер Маша Шилински за фильм "Звук падения". Также жюри вручило специальный приз китайскому режиссеру Би Гану за фильм "Воскресение".

Победители Каннского кинофестиваля-2025

  • "Золотая пальмовая ветвь" – "Это был просто несчастный случай", Джафар Панаги;
  • Гран-при – "Сентиментальная ценность", Йоаким Триер;
  • Лучший режиссер – Клебер Мендонса Филью, "Тайный агент";
  • Лучший актер – Вагнер Моура, "Тайный агент";
  • Лучшая актриса – Надежда Меллити, "Маленькая сестра";
  • Приз жюри – Оливер Лаксе ("Сират") и Маша Шилински ("Звук падения");
  • Специальная награда – Би Гань, "Восстание";
  • Лучший сценарий – Жан-Пьер и Люк Дарденн, "Молодые матери";
  • "Золотая камера" – "Президентский торт", Хасан Хади;
  • Специальное упоминание – "Тень моего отца", Акинола Дейвис-младший;
  • "Золотая пальмовая ветвь" за короткометражный фильм – "Я рад, что ты мертв", Тауфик Бархом;
  • Специальное упоминание за короткометражный фильм – "Али", Аднан Аль-Раджив;
  • "Золотой глаз" за документальный фильм – "Имаго", Дени Умар Пицаев.

Важно! Полный список победителей 78-го Каннского кинофестиваля смотрите на сайте Variety.

Заметим, что на юго-востоке Франции произошло масштабное отключение электроэнергии. Так, ненадолго пришлось приостановить программу Каннского кинофестиваля. Там работали резервные генераторы.