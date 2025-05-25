Объявили победителей 78-го Каннского кинофестиваля: кто получил главную награду

24 мая завершился 78-й Каннский кинофестиваль. Главную премию "Золотая пальмовая ветвь" получил фильм "Это был просто несчастный случай", режиссером которого стал иранец Джафар Панаги.

В ленте рассказывается о пяти персонажах, которые считают, что узнали прокурора, который пытал их во время арестов. Однако в тюрьме всем завязали глаза, поэтому никто не может быть уверенным, что их пленный – это именно он, информирует Кино 24 со ссылкой на Variety.

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Каннский кинофестиваль-2025

С момента первого ареста и осуждения Джафара Панаги за "пропаганду против режима" в 2010 году режиссер продолжает снимать фильмы, даже когда ему это прямо запрещено. В 2011 году он прислал в Канны флешку со своей лентой "Это не фильм". Мужчина остается активным защитником режиссеров, чью работу правительство пытается подавить. Премия "Золотая пальмовая ветвь" – главное подтверждение настойчивости иранца.

Панаги поблагодарил свою семью за поддержку – особенно в те времена, когда его не было рядом с родными, а также команду, благодаря которой удалось реализовать такой рискованный проект.

Я думаю, что сейчас самое время попросить всех, всех иранцев с мыслями, отличными от других, в Иране и во всем мире... Я хотел бы попросить их об одном: отложите все проблемы и разногласия. Самое главное – это, безусловно, наша страна и свобода нашей страны,

– сказал режиссер.

"Это был просто несчастный случай": смотрите видео онлайн

Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм "Сентиментальная ценность", норвежского режиссера Йоакима Триера. В ленте рассказывается о попытке сложного режиссера помириться со своей отчужденной дочерью. Он предложил ей сняться в своем самом личном фильме на сегодня.

Приз жюри разделили испанский режиссер Оливер Лаксе за фильм "Сират" и немецкий режиссер Маша Шилински за фильм "Звук падения". Также жюри вручило специальный приз китайскому режиссеру Би Гану за фильм "Воскресение".

Победители Каннского кинофестиваля-2025

"Золотая пальмовая ветвь" – "Это был просто несчастный случай", Джафар Панаги;

– "Это был просто несчастный случай", Джафар Панаги; Гран-при – "Сентиментальная ценность", Йоаким Триер;

– "Сентиментальная ценность", Йоаким Триер; Лучший режиссер – Клебер Мендонса Филью, "Тайный агент";

– Клебер Мендонса Филью, "Тайный агент"; Лучший актер – Вагнер Моура, "Тайный агент";

– Вагнер Моура, "Тайный агент"; Лучшая актриса – Надежда Меллити, "Маленькая сестра";

– Надежда Меллити, "Маленькая сестра"; Приз жюри – Оливер Лаксе ("Сират") и Маша Шилински ("Звук падения");

– Оливер Лаксе ("Сират") и Маша Шилински ("Звук падения"); Специальная награда – Би Гань, "Восстание";

– Би Гань, "Восстание"; Лучший сценарий – Жан-Пьер и Люк Дарденн, "Молодые матери";

– Жан-Пьер и Люк Дарденн, "Молодые матери"; "Золотая камера" – "Президентский торт", Хасан Хади;

– "Президентский торт", Хасан Хади; Специальное упоминание – "Тень моего отца", Акинола Дейвис-младший;

– "Тень моего отца", Акинола Дейвис-младший; "Золотая пальмовая ветвь" за короткометражный фильм – "Я рад, что ты мертв", Тауфик Бархом;

– "Я рад, что ты мертв", Тауфик Бархом; Специальное упоминание за короткометражный фильм – "Али", Аднан Аль-Раджив;

– "Али", Аднан Аль-Раджив; "Золотой глаз" за документальный фильм – "Имаго", Дени Умар Пицаев.

Важно! Полный список победителей 78-го Каннского кинофестиваля смотрите на сайте Variety.

Заметим, что на юго-востоке Франции произошло масштабное отключение электроэнергии. Так, ненадолго пришлось приостановить программу Каннского кинофестиваля. Там работали резервные генераторы.