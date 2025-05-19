Премьера в эфире СТБ запланирована на осень. В главных ролях: Антонина Хижняк, Влад Никитюк и Олег Загородний. Больше узнаете на Кино 24.

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Что известно о сериале "Подмена"

Режиссером выступил Виталий Кукса, известный зрителям по работе над сериалом "Любовь и пламя", который этой весной стал лучшей премьерой сезона.

В центре сюжета – успешный архитектор и руководитель дизайн-бюро Екатерина. Уверенная в себе женщина, которая всю жизнь строила карьеру, семью и будущее. Ее жизнь кажется стабильной, хоть и не лишенной внутренних конфликтов. Но неожиданный звонок из прошлого заставляет отправиться за границу к сестре Ирины, с которой не виделись много лет.

То, что начинается как желание помочь, оборачивается ловушкой. Катя оказывается в незнакомой стране без документов, связи и поддержки. Тем временем в ее киевскую жизнь входит другой человек – очень похожий внешне, но совсем другой внутри. Сможет ли Катя вернуться домой, если ее место уже заняли?

Страсть, обман, высокие ставки, сильные эмоции – в жизни Екатерины началась настолько непредсказуемая игра, что сюжет будет держать зрителей в напряжении до последней серии. Но наша героиня не пассивная беспомощная женщина, которая будет ждать помощи – она будет бороться за свое счастье и за себя настоящую,

– комментирует Екатерина Шевелюк.

Кинотворцы отметили, что стремятся создать историю, которая поможет зрителям ненадолго оторваться от ежедневных вызовов и еще раз напомнит, что наша судьба – только в наших руках. Особую атмосферу проекту, по их словам, создала "химия", которая возникла между актерами на съемочной площадке.

В ролях: Антонина Хижняк, Влад Никитюк, Олег Загородний, Вероника Мишаева, Иван Блиндар, Константин Октябрьский, Сергей Кияшко, Михаил Кришталь, Наталья Доля, Оксана Боса и другие.