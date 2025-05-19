Прем'єру в ефірі СТБ заплановано на осінь. У головних ролях: Антоніна Хижняк, Влад Нікітюк та Олег Загородній. Більше дізнаєтесь на Кіно 24.

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Що відомо про серіал "Підміна"

Режисером виступив Віталій Кукса, відомий глядачам за роботою над серіалом "Кохання та полум'я", який цієї весни став кращою прем'єрою сезону.

У центрі сюжету – успішна архітекторка та керівниця дизайн-бюро Катерина. Впевнена у собі жінка, яка все життя будувала кар'єру, родину й майбутнє. Її життя здається стабільним, хоч і не позбавленим внутрішніх конфліктів. Але несподіваний дзвінок із минулого змушує вирушити за кордон до сестри Ірини, з якою не бачилися багато років.

Те, що починається як бажання допомогти, обертається пасткою. Катя опиняється у незнайомій країні без документів, зв'язку і підтримки. Тим часом у її київське життя входить інша людина – дуже схожа зовні, але зовсім інша всередині. Чи зможе Катя повернутись додому, якщо її місце вже зайняли?

Пристрасть, обман, високі ставки, сильні емоції – в житті Катерини розпочалася настільки непередбачувана гра, що сюжет триматиме глядачів в напрузі до останньої серії. Але наша героїня не пасивна безпорадна жінка, яка чекатиме на допомогу – вона буде боротися за своє щастя і за себе справжню,

– коментує Катерина Шевелюк.

Кінотворці зазначили, що прагнуть створити історію, яка допоможе глядачам ненадовго відірватися від щоденних викликів і ще раз нагадає, що наша доля – лише в наших руках. Особливу атмосферу проєкту, за їхніми словами, створила "хімія", яка виникла між акторами на знімальному майданчику.

У ролях: Антоніна Хижняк, Влад Нікітюк, Олег Загородній, Вероніка Мішаєва, Іван Бліндар, Костянтин Октябрський, Сергій Кияшко, Михайло Кришталь, Наталія Доля, Оксана Боса та інші.