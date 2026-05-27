Что нужно знать о фильме, который получил главную награду Каннского кинофестиваля
23 мая завершился 79-й Каннский кинофестиваль. "Золотую пальмовую ветвь", главную награду, получил румынский драматический фильм "Фьорд", создателем которого является Кристиан Мунджиу.
Что нужно знать о фильме "Фьорд"?
Премьера фильма "Фьорд" состоялась на 79-м Каннском кинофестивале 18 мая. Кристиан Мунджиу стал режиссером, продюсером и сценаристом ленты.
Главные роли сыграли Себастиан Стэн и Ренате Реинсве. Также к актерскому составу присоединились:
- Лиса Карлехед
- Эллен Доррит Петерсен
- Лиза Ловен Конгсли
- Хенрикке Лунд Олсен
- Ингвильд Лиен
- Турид Риверц Ватне
- Ванесса Кебан
- Джулия Нахмани
Съемки фильма проходили в норвежском городе Олесунн. Как пишет Deadline, главный актер Себастиан Стэн скрывает в ленте свою кинозвездную внешность. Он носит кривые накладные зубы и побрил голову налысо. Мужчина одевает неуклюжие и практичные вещи, напоминая немодного отца среднего возраста.
Как показывает фильм, ему не обязательно быть красавцем, чтобы приковать взгляд к экрану. Я не могу выразить ему свою благодарность в полной мере, и я думаю, что должен поблагодарить и его девушку,
– сказал Кристиан Мунджиу.
Ренате Реинсве отметила, что работать со Стэном было "невероятной радостью". По словам актрисы, "он невероятно щедрый актер и человек – глубоко преданный своей работе, бесконечно любознательный и смелый в своем выборе".
О чем рассказывается в ленте?
Набожная румынско-норвежская семья Георгиу переезжает в село, расположенное в отдаленном фьорде. Их дети являются ровесниками и ходят в одну школу, поэтому семьи сближаются.
Впоследствии становится очевидно, что взгляды семей на жизнь, воспитание детей и ценности отличаются. Шведско-норвежская семья начинает подозревать, что румыны физически вредят своим детям на религиозной почве.
Кинокритик Питер Брэдшоу написал для The Guardian, что Кристиан Мунджиу "побуждает зрителей сочувствовать детям и становиться на сторону холодного патриарха, а затем почти поддерживать патриарха против равнодушных, высокомерных чиновников системы".