Що потрібно знати про переможця Каннського кінофестивалю 2026 – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що потрібно знати про фільм "Фіорд"?
Прем'єра фільму "Фіорд" відбулась на 79-му Каннському кінофестивалі 18 травня. Крістіан Мунджіу став режисером, продюсером та сценаристом стрічки.
Головні ролі зіграли Себастіан Стен і Ренате Реінсве. Також до акторського складу долучилися:
- Ліса Карлехед
- Еллен Дорріт Петерсен
- Ліза Ловен Конгслі
- Хенрікке Лунд Олсен
- Інгвільд Лієн
- Турід Ріверц Ватне
- Ванесса Кебан
- Джулія Нахмані
Фільм "Фіорд" / Фото Каннський кінофестиваль
Зйомки фільму проходили у норвезькому місті Олесунн. Як пише Deadline, головний актор Себастіан Стен приховує у стрічці свою кінозіркову зовнішність. Він носить криві накладні зуби й поголив голову налисо. Чоловік одягає незграбні та практичні речі, нагадуючи немодного батька середнього віку.
Як показує фільм, йому не обов'язково бути красенем, щоб прикувати погляд до екрана. Я не можу висловити йому свою подяку повною мірою, і я думаю, що маю подякувати і його дівчині,
– сказав Крістіан Мунджіу.
Ренате Реінсве зазначила, що працювати зі Стен було "неймовірною радістю". За словами акторки, "він неймовірно щедрий актор і людина – глибоко відданий своїй роботі, безмежно допитливий і сміливий у своєму виборі".
Себастіан Стен і Ренате Реінсве / Кадр із фільму "Фіорд"
Про що розповідається у стрічці?
Побожна румунсько-норвезька сім'я Георгіу переїжджає до села, що розташоване у віддаленому фіорді. Їхні діти є ровесниками та ходять до однієї школи, тож родини зближуються.
Згодом стає очевидно, що погляди сімей на життя, виховання дітей та цінності відрізняються. Шведсько-норвезька родина починає підозрювати, що румуни фізично шкодять своїм дітям на релігійному ґрунті.
Кінокритик Пітер Бредшоу написав для The Guardian, що Крістіан Мунджіу "спонукає глядачів співчувати дітям і ставати на бік холодного патріарха, а потім майже підтримувати патріарха проти байдужих, зарозумілих чиновників системи".