Що потрібно знати про переможця Каннського кінофестивалю 2026 – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що потрібно знати про фільм "Фіорд"?

Прем'єра фільму "Фіорд" відбулась на 79-му Каннському кінофестивалі 18 травня. Крістіан Мунджіу став режисером, продюсером та сценаристом стрічки.

Головні ролі зіграли Себастіан Стен і Ренате Реінсве. Також до акторського складу долучилися:

Ліса Карлехед

Еллен Дорріт Петерсен

Ліза Ловен Конгслі

Хенрікке Лунд Олсен

Інгвільд Лієн

Турід Ріверц Ватне

Ванесса Кебан

Джулія Нахмані

Фільм "Фіорд" / Фото Каннський кінофестиваль

Зйомки фільму проходили у норвезькому місті Олесунн. Як пише Deadline, головний актор Себастіан Стен приховує у стрічці свою кінозіркову зовнішність. Він носить криві накладні зуби й поголив голову налисо. Чоловік одягає незграбні та практичні речі, нагадуючи немодного батька середнього віку.

Як показує фільм, йому не обов'язково бути красенем, щоб прикувати погляд до екрана. Я не можу висловити йому свою подяку повною мірою, і я думаю, що маю подякувати і його дівчині,

– сказав Крістіан Мунджіу.

Ренате Реінсве зазначила, що працювати зі Стен було "неймовірною радістю". За словами акторки, "він неймовірно щедрий актор і людина – глибоко відданий своїй роботі, безмежно допитливий і сміливий у своєму виборі".

Себастіан Стен і Ренате Реінсве / Кадр із фільму "Фіорд"

Про що розповідається у стрічці?

Побожна румунсько-норвезька сім'я Георгіу переїжджає до села, що розташоване у віддаленому фіорді. Їхні діти є ровесниками та ходять до однієї школи, тож родини зближуються.

Згодом стає очевидно, що погляди сімей на життя, виховання дітей та цінності відрізняються. Шведсько-норвезька родина починає підозрювати, що румуни фізично шкодять своїм дітям на релігійному ґрунті.

"Фіорд": дивіться фрагмент фільму онлайн

Кінокритик Пітер Бредшоу написав для The Guardian, що Крістіан Мунджіу "спонукає глядачів співчувати дітям і ставати на бік холодного патріарха, а потім майже підтримувати патріарха проти байдужих, зарозумілих чиновників системи".