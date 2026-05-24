Гран-при достался россиянину: объявили победителей Каннского кинофестиваля-2026

79-й Каннский кинофестиваль официально завершился в субботу, 23 мая. Стало известно, кто получил главные награды.

"Золотую пальмовую ветвь" получила лента "Фьорд" (Fjord). Таким образом главная награда Каннского кинофестиваля досталась румынскому режиссеру Кристиану Мунджиу. Об этом сообщает Associated Press.

"Фьорд" – это драматический фильм о набожной румынской семье иммигрантов, переезжающих в небольшой городок в Норвегии. Впоследствии семья начинает страдать от вмешательств социальных служб.

Сегодня общество расколото. Оно разделено. Оно радикализировалось. Этот фильм – это призыв против любого вида фундаментализма. Это призыв к тем вещам, о которых мы очень часто говорим, таких как травма, инклюзия и эмпатия. Это прекрасные слова, но нам нужно чаще их применять,

– сказал Мунджиу.

Отметим, Кристиан Мунджиу уже второй раз получил "Золотую пальмовую ветвь". В 2007 году он получил награду за фильм "Четыре месяца, три недели и два дня".

Гран-при, то есть вторую по важности премию фестиваля, получил фильм "Минотавр" российского режиссера Андрея Звягинцева о событиях, происходящих после 2022 года. В центре сюжета – бизнесмен-россиянин, который подозревает жену в измене. Также ему дали задание – мобилизовать более сотни своих работников.

Во время награждения Звягинцев произнес речь, в которой обратился к Путину. В то же время он не решился назвать вещи своими именами.

Единственный человек, который может остановить эту резню, – это вы, господин президент Российской Федерации. Положите конец этой резне. Весь мир ждет этого,

– сказал Андрей Звягинцев на русском.

Андрей Звягинцев после начала полномасштабной войны уехал из России, сейчас он проживает во Франции.

Другие победители Каннского кинофестиваля-2026

Приз жюри: "Мечтательное приключение", Валеска Гризебах

Лучший режиссер: "Черный шар", Хавьер Калво и Хавьер Амбросси; "Родина", Павел Павликовский

Лучший актер: "Трус", Эммануэль Маччиа и Валентин Кампань

Лучшая актриса: "Вдруг", Вирджини Эфира и Тао Окамото

Лучший сценарий: "Человек нашего времени", Эмануэль Марре

Золотая камера: "BEN'IMANA", Мари-Клемантин Дусабежамбо.