Легендарный Джеки Чан возвращается в ожидаемом приключенческом экшне: когда премьера в Украине

Наконец-то стала известна дата премьеры долгожданного приключенческого экшена режиссера Джонатана Энтвистла "Каратэ Кид: Легенды". В ленте снялся легендарный Джеки Чан.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на SonyPicturesUA. В материале вы узнаете дату премьеры фильма и детали сюжета.

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Приключенческий экшн "Каратэ Кид: Легенды": дата премьеры и сюжет фильма

Наконец стало известно, что "Каратэ Кид: Легенды" выйдет в кинотеатрах 29 мая. В главных ролях – Бен Ван, Джеки Чан, Ральф Мачио и Джошуа Джексон.

Когда мастера объединяются – рождается новое наследие,

– говорится в описании к ленте.

По сюжету, после семейной трагедии юный мастер кунг-фу Ли Фан вынужден оставить свой дом в Пекине и переехать в Нью-Йорк вместе с матерью.

Ли пытается оставить прошлое позади и найти свое место среди новых одноклассников. Но хотя он не хочет драться, неприятности преследуют его повсюду. Когда новому другу нужна помощь, Ли решает принять участие в соревнованиях по каратэ – но одного мастерства для победы мало.

"Каратэ Кид: Легенды": смотрите онлайн трейлер фильма

Его учитель, мистер Хан, обращается за помощью к настоящему "Каратэ Киду" – Даниэлю ЛаРуссо. Поэтому Ли открывает для себя новый подход к бою, объединяя два стиля в один – для решающего поединка в мире боевых искусств.

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