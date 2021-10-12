Открыл церемонию духовой оркестр Министерства внутренних дел Закарпатской области. Об этом сообщила Кино 24 компания Up Ua Studio.

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Духовой оркестр Министерства внутренних дел Закарпатской области / Фото Up Ua Studio

С завершением фестиваля организаторов, участников и гостей вечера поздравил заместитель главы Государственного агентства Украины по вопросам кино Сергей Стороженко и заверил в дальнейшей поддержке фестиваля, чтобы сделать его еще более масштабным. С речью выступили директор фестиваля, режиссер Дмитрий Грешко и продюсер, основательница Up Ua Studio Полина Герман.



Сергей Стороженко и Полина Герман / Фото Up Ua Studio

Перед объявлением победителей член жюри, продюсер Геннадий Кофман отметил, что Ужгород – чрезвычайно кинематографический город. Также пожелал фестивалю развиваться и стать модным событием не только для горожан, но и для жителей соседних стран.

Приз жюри за лучший фильм документального полнометражного конкурса фестиваля получила лента "Волки на границах" (Wolves at the Borders, Чехия, 2020 год). Режиссер Мартин Пав со сцены лично поблагодарил за приглашение на фестиваль и награду и признался, что он впервые побывал в Украине.



"Волки на границах" – лучший документальный полнометражный фильм / Фото Up Ua Studio

Специальную награду жюри получила документальная картина Анны Ярошевич "Имей далеко – имей хорошо" (Украина, 2020 год). Второй наградой фильма за вечер стал приз зрительских симпатий! Победителя выбирали исключительно зрители, которые голосовали по QR-коду за фильм, который задел их больше всего. Режиссер и главный герой фильма Мишель Якоби лично представляли фильм на открытии и имели немало ярких впечатлений. А награды от фестиваля на церемонии получила коммуникационная менеджер фильма Анастасия Пугач. Сейчас фильм в прокате, его можно увидеть в кинотеатрах. Продвижение фильма поддержано Государственным агентством Украины по вопросам кино.

"Имей далеко – имей хорошо" 2021: смотрите трейлер



Приз за лучший документальный короткометражный фильм получила лента "Стойкость" (Resilience) режиссера Андреса Бронниманна (Коста-Рика, 2021 год). Поэтому подарки отправятся в Латинскую Америку! "За мужество рассказать глубоко личную историю и невероятную устойчивость и любовь к жизни", – отметил член жюри Николай Базаркин.

Члены жюри:

Геннадий Кофман , продюсер, соучредитель и первый руководитель Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA и Странствующего фестиваля в регионах Украины.

, продюсер, соучредитель и первый руководитель Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA и Странствующего фестиваля в регионах Украины. Лиза Смит , режиссер, продюсер и соучредительница TABOR production.

, режиссер, продюсер и соучредительница TABOR production. Николай Базаркин , программный директор кинофестиваля "Киносарай", режиссер монтажа.

, программный директор кинофестиваля "Киносарай", режиссер монтажа. Алиса Коваленко, режиссер, член Европейской киноакадемии.



Члены жюри / Фото Up Ua Studio