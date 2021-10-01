Перед премьерой 25-й юбилейной части фильма про секретного агента Джеймсе Бонде, фильм презентовали в кинотеатре "Оскар" в Киеве. Чтобы первыми посмотреть фильм "007: Не время умирать", на изысканное событие в Киеве пришли украинские звезды, известные телеведущие и представители отрасли культуры и спорта.
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Как сообщает источник, среди гостей можно было встретить легенду украинского футбола Александра Шовковского с женой и телеведущего Сергея Притулу. Также мероприятие посетили телеведущие Катя Осадчая, Соня Плакидюк, Ольга Фреймут, Даша Трегубова, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук.
Катя Осадчая выбрала к своему образу модный смокинг черного цвета с укороченным пиджаком в сочетании с белой рубашкой и черным обручем на голову.
Екатерина Осадчая / Фото из инстаграма Universal Pictures UA
Семья известного футболиста появилась на премьере фильма в расслабленном стиле casual. Александр выбрал теплое пальто и лаконичный шарф, как и его жена, которая была одета в черную кожанку в сочетании с осенним легким шарфом.
Александр Шовковский с женой / Фото из инстаграма Universal Pictures UA
Телеведущий и политик Сергей Притула появился на событии в коричневом свитере, который дополнил стильным коктейльным пиджаком в клетку.
Сергей Притула / Фото из инстаграма Universal Pictures UA
Телеведущая Соня Плакидюк тоже выбрала черный обруч в качестве украшения на голову. Свой образ Плакидюк подчеркнула пальто oversize с модным принтом "гусиной лапки", гольфом, трикотажной юбкой и черными очками.
Соня Плакидюк / Фото из инстаграма Universal Pictures UA
Телеведущий и блогер Анатолий Анатолич появился на публике в расслабленном образе, который подчеркнул темно-зеленым худи с надписью "Born Again. Kanye West".
Анатолий Анатолич / Фото из инстаграма Universal Pictures UA
Мелинда Симмонс / Фото из инстаграма Universal Pictures UA