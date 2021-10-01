Катя Осадчая в модном смокинге и другие звезды на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде

В Киеве 29 сентября 2021 года состоялась долгожданная премьера нового фильма о Джеймсе Бонде. Какие украинские звезды посетили официальную премьеру и какие образы выбрали – читайте на Кино 24.

Перед премьерой 25-й юбилейной части фильма про секретного агента Джеймсе Бонде, фильм презентовали в кинотеатре "Оскар" в Киеве. Чтобы первыми посмотреть фильм "007: Не время умирать", на изысканное событие в Киеве пришли украинские звезды, известные телеведущие и представители отрасли культуры и спорта.

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Как сообщает источник, среди гостей можно было встретить легенду украинского футбола Александра Шовковского с женой и телеведущего Сергея Притулу. Также мероприятие посетили телеведущие Катя Осадчая, Соня Плакидюк, Ольга Фреймут, Даша Трегубова, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук.

Интересно, что торжественное событие также посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине госпожа Мелинда Симмонс.

Катя Осадчая выбрала к своему образу модный смокинг черного цвета с укороченным пиджаком в сочетании с белой рубашкой и черным обручем на голову.



Екатерина Осадчая / Фото из инстаграма Universal Pictures UA

Семья известного футболиста появилась на премьере фильма в расслабленном стиле casual. Александр выбрал теплое пальто и лаконичный шарф, как и его жена, которая была одета в черную кожанку в сочетании с осенним легким шарфом.



Александр Шовковский с женой / Фото из инстаграма Universal Pictures UA

Телеведущий и политик Сергей Притула появился на событии в коричневом свитере, который дополнил стильным коктейльным пиджаком в клетку.



Сергей Притула / Фото из инстаграма Universal Pictures UA

Телеведущая Соня Плакидюк тоже выбрала черный обруч в качестве украшения на голову. Свой образ Плакидюк подчеркнула пальто oversize с модным принтом "гусиной лапки", гольфом, трикотажной юбкой и черными очками.



Соня Плакидюк / Фото из инстаграма Universal Pictures UA

Телеведущий и блогер Анатолий Анатолич появился на публике в расслабленном образе, который подчеркнул темно-зеленым худи с надписью "Born Again. Kanye West".



Анатолий Анатолич / Фото из инстаграма Universal Pictures UA



Мелинда Симмонс / Фото из инстаграма Universal Pictures UA