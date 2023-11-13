Недовольство общества о сериале "Успеть до 30" поддержал городской голова Богдан Станиславский. Екатерина Осадчая отреагировала на заявления руководителя города Коломыи.

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Скандал вокруг ситкома "Успеть до 30"

Речь идет о героине, по имени Люба, которая переехала в Киев и знакомится с двумя другими девушками. Жительницу уникального и культурного города представили как "забитую деревню", где основным словом в их словаре является "йокалеменное".



Люба в сериале "Успеть до 30" / Скриншот из сериала

Люба, исполненная актрисой Анастасией Остреиновой, оказалась неуклюжей, наивной, сварливой и бескомпромиссной. Такой типаж часто встречается в российских сериалах при изображении украинцев, как, например, няни Вики из "Моей прекрасной няни" или Тамары из "Папины дочерей".

"Успеть до 30": смотрите онлайн трейлер сериала

Мэр Коломыи раскритиковал образ Любы

Богдан Станиславский поддержал возмущение своей общины и обвинил создателей проекта в работе в "худших традициях изображения российской пропагандой украинцев".

Этот карикатурный, гротескный образ человека "из деревни" однозначно не соотносится с жителями Коломыи. Если авторы сериала так сильно хотели создать персонажа из Коломыи, то необходимо было бы поинтересоваться спецификой и особенностями жизни в нашем городе. Они не такие примитивные, низкосортные и русифицированные, а самобытные и уникальные,

– написал мэр города.

Екатерина Осадчая ответила и такое возмущение мэра города

Украинская телеведущая Катя Осадчая высказала свои комментарии о разгоревшемся скандале в своем инстаграмме.

Снова о том, что украинцы – они такие идеальные все, что напрочь нельзя смеяться ни с кого и тем более это показывать в кино, ведь суржиком никто не разговаривает, никто не ругается и не сорит, не бьет геев. И вагоны громят бурят после пластических операций,

– написала она.

При этом она отметила, что нужно уметь посмеяться над собой и осознавать, что сарказм и юмор в фильме – это нормально и к этому следует относиться проще.