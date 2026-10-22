Ее героини часто скрывают глубокие душевные травмы за идеальной внешностью. По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку самых ярких фильмов, в которых снялась Катрин Денев и которые стоит посмотреть каждому.

"Шербурские зонтики" (1964)

Рейтинг IMDb – 7,8

Юная Женевьева работает в семейном магазине зонтиков и страстно любит простого автомеханика Ги. Пара планирует тайно пожениться, но парня неожиданно отправляют на войну в Алжир. Вскоре девушка узнает о своей беременности и под давлением матери соглашается на брак с состоятельным ювелиром. Спустя годы бывшие влюбленные случайно встречаются на заснеженной заправке и окончательно осознают невозможность вернуть прошлое.

"Шербурские зонтики": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную визуальную эстетику и новаторский подход режиссера Жака Деми к жанру мюзикла. Однако киноэксперты несколько критикуют картину за чрезмерную сентиментальность и довольно банальную историю любви, лежащую в основе сюжета.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Дневная красавица" (1967)

Рейтинг IMDb – 7,6

Богатая и красивая парижанка Северина переживает серьезный кризис в интимной жизни со своим мужем. Женщина тайно устраивается на работу в элитный бордель, где принимает клиентов исключительно в дневное время. Двойная жизнь помогает ей раскрыть глубоко скрытые фантазии и обрести внутреннюю свободу. Однако вскоре один из постоянных посетителей страстно влюбляется в героиню и начинает разрушать ее идеальную жизнь.

"Дневная красавица": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают режиссуру Луиса Бунюэля и красоту Катрин Денев в фильме. Впрочем, киноэксперты критикуют картину за размытую грань между реальностью и фантазиями, которая сильно затрудняет понимание финала.

"Индокитай" (1992)

Рейтинг IMDb – 7,0

Влиятельная француженка Элиан владеет огромной каучуковой плантацией во Вьетнаме 30-х годов и самостоятельно воспитывает приемную дочь Камиллу. Женщины живут в роскоши, однако их покой внезапно нарушает приезд молодого морского офицера Жана-Батиста. Мать и дочь одновременно влюбляются в военного на фоне масштабных антиколониальных восстаний. Этот драматический любовный треугольник заставляет героинь сделать мучительный выбор между чувствами и долгом.

"Индокитай": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную красоту пейзажных съемок и глубокую актерскую игру главной героини. Однако киноэксперты несколько критикуют проект за излишнюю мелодраматичность и слишком романтизированный взгляд на колониальную эпоху.

"8 женщин" (2002)

Рейтинг IMDb – 7,0

Большая семья собирается в заснеженном загородном поместье, чтобы отпраздновать Рождество. Однако утром женщины находят хозяина мертвым в постели и сразу осознают свою полную изоляцию от внешнего мира. Выясняется, что кто-то заранее перерезал телефонный кабель и намеренно повредил автомобили. Из-за невозможности вызвать полицию восемь родственниц и служанок начинают собственное расследование. В ходе поисков убийцы каждая из героинь раскрывает глубоко скрытые тайны и реальные мотивы совершения этого преступления.

"8 женщин": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную театральную стилизацию и блестящий женский актерский состав. Однако киноэксперты критикуют фильм за искусственное введение музыкальных номеров в детективный сюжет.

На днях свой день рождения отмечал американский актер Зак Эфрон. По этому случаю мы также подготовили подборку фильмов с участием звезды.