По случаю праздника 24 Канал собрал самые яркие фильмы с Заком Эфроном, которые прекрасно дополнят ваш уютный вечер.

"Стальная хватка"

Рейтинг IMDb – 7,5

Фильм рассказывает о семье фон Эрих, которая обрела бешеную популярность в мире профессионального рестлинга в начале 80-х годов. Строгий отец семьи требует от сыновей постоянных побед и заставляет ребят соревноваться даже между собой за право выйти на ринг. Братья завоевывают чемпионские титулы и переживают личные трагедии, каждый раз пытаясь оправдать завышенные ожидания своего деспотичного наставника.

"Стальная хватка": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную физическую трансформацию Зака Эфрона. Однако киноэксперты несколько критикуют картину за чрезмерно мрачный тон и намеренное игнорирование истории одного из братьев, что искажает реальные биографические факты.

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"Красивый, плохой, злой" (2019)

Рейтинг IMDb – 6,7

В центре сюжета – отношения матери-одиночки Лиз Кендалл и харизматичного юриста Теда Банди, которые случайно знакомятся в баре. Их совместная жизнь кажется настоящей идиллией, пока полиция не арестовывает мужчину по подозрению в серии жестоких убийств молодых женщин. Лиз годами отказывается верить в вину любимого, в то время как Тед превращает судебный процесс в масштабное телешоу и пытается очаровать всю страну своим безупречным поведением.

"Красивый, плохой, злой": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes эксперты высоко оценивают харизму Зака Эфрона, сумевшего жутко точно передать двойственную натуру печально известного маньяка. Впрочем, рецензенты критикуют фильм за поверхностное раскрытие психологии самого преступника и ощутимую романтизацию образа серийного убийцы.

"Величайший шоумен" (2017)

Рейтинг IMDb – 7,5

Амбициозный мечтатель Финеас Тейлор Барнум теряет работу, но решает рискнуть всем ради создания невиданного ранее развлекательного шоу. Он собирает труппу уникальных людей с необычными способностями и создает грандиозный цирк, который мгновенно шокирует консервативное общество. Молодой аристократ Филип Карлайл становится партнером Барнума, влюбляется в гимнастку и помогает вывести представление на совершенно новый уровень.

"Величайший шоумен": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят яркие музыкальные номера, роскошные костюмы и великолепную химию между Заком Эфроном и Зендеей. Однако кинокритики осуждают картину за слишком упрощенный сюжет и откровенное приукрашивание реальной биографии противоречивого главного героя.

"Папе снова 17" (2009)

Рейтинг IMDb – 6,4

Майк О'Доннелл переживает тяжелый кризис среднего возраста. Его карьера рухнула, жена требует развода, а собственные дети совсем не хотят с ним общаться. Однажды вечером мужчина удивительным образом превращается в 17-летнего подростка и получает шанс исправить ошибки молодости. Он поступает в школу своих детей, пытается наладить их жизнь и параллельно ищет способ вернуть любовь жены, которая видит в нем лишь странного юношу.

"Папе снова 17": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes киноэксперты отмечают блестящий комедийный талант Зака Эфрона и его способность идеально сыграть взрослого мужчину в теле подростка. В то же время рецензенты критикуют картину за предсказуемость финала и использование слишком шаблонных сюжетных ходов.

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