З нагоди свята 24 Канал зібрав найяскравіші фільми із Заком Ефроном, які чудово доповнять ваш затишний вечір.

"Залізний кіготь" (2023)

Рейтинг IMDb – 7,5

Фільм розповідає про родину фон Еріх, яка здобула шалену популярність у світі професійного реслінгу на початку 80-х років. Суворий батько сімейства вимагає від синів постійних перемог і змушує хлопців змагатися навіть між собою за право вийти на ринг. Брати здобувають чемпіонські титули та переживають особисті трагедії, щоразу намагаючись виправдати завищені очікування свого деспотичного наставника.

"Залізний кіготь": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну фізичну трансформацію Зака Ефрона. Однак кіноексперти дещо критикують стрічку за надмірно похмурий тон і навмисне ігнорування історії одного з братів, що спотворює реальні біографічні факти.

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"Звабливий, поганий, злий" (2019)

Рейтинг IMDb – 6,7

У центрі сюжету – стосунки матері-одиначки Ліз Кендалл та харизматичного юриста Теда Банді, які випадково знайомляться в барі. Їхнє спільне життя здається справжньою ідилією, аж поки поліція не заарештовує чоловіка за підозрою у серії жорстоких вбивств молодих жінок. Ліз роками відмовляється вірити у провину коханого, тоді як Тед перетворює судовий процес на масштабне телевізійне шоу та намагається зачарувати всю країну своєю бездоганною поведінкою.

"Звабливий, поганий, злий": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes експерти високо оцінюють харизму Зака Ефрона, який зумів моторошно точно передати подвійну натуру сумнозвісного маніяка. Втім, рецензенти критикують фільм за поверхневе розкриття психології самого злочинця та відчутну романтизацію образу серійного вбивці.

"Найвеличніший шоумен" (2017)

Рейтинг IMDb – 7,5

Амбітний мрійник Фінеас Тейлор Барнум втрачає роботу, але вирішує ризикнути всім заради створення небаченого раніше розважального шоу. Він збирає трупу унікальних людей з незвичайними здібностями та створює грандіозний цирк, який миттєво шокує консервативне суспільство. Молодий аристократ Філіп Карлайл стає партнером Барнума, закохується у гімнастку та допомагає вивести виставу на абсолютно новий рівень.

"Найвеличніший шоумен": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять яскраві музичні номери, розкішні костюми та чудову хімію між Заком Ефроном і Зендеєю. Однак кінокритики засуджують стрічку за надто спрощений сюжет і відверте прикрашання реальної біографії суперечливого головного героя.

"Татові знову 17" (2009)

Рейтинг IMDb – 6,4

Майк О'Доннелл переживає важку кризу середнього віку. Його кар'єра рухнула, дружина вимагає розлучення, а власні діти зовсім не хочуть з ним спілкуватися. Одного вечора чоловік дивовижним чином перетворюється на 17-річного підлітка та отримує шанс виправити помилки молодості. Він вступає до школи своїх дітей, намагається налагодити їхнє життя та паралельно шукає спосіб повернути кохання дружини, яка бачить у ньому лише дивного юнака.

"Татові знову 17": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes кіноексперти відзначають блискучий комедійний талант Зака Ефрона та його здатність ідеально зіграти дорослого чоловіка в тілі підлітка. Водночас рецензенти критикують стрічку за передбачуваність фіналу та використання занадто шаблонних сюжетних ходів.

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