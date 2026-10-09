Фільми про маніпуляторів, хитрих соціопатів та майстрів газлайтингу лякають саме своєю безжальною реалістичністю, адже психологічне насильство руйнує життя непомітно. 24 Канал підготував добірку найсильніших трилерів, які змушують уважніше придивитися до власного оточення.

"Загублена"

Рейтинг IMDb: 8,1

Напередодні п'ятої річниці шлюбу Нік Данн повертається додому і помічає, що його дружина Емі безслідно зникла. Поліція знаходить сліди боротьби та погано витерту кров, а всі наявні докази одразу вказують на провину чоловіка. Нік намагається самостійно розплутати цю справу, поступово розкриваючи жахливі таємниці їхнього "ідеального" сімейного життя.

"Загублена": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають режисуру Девіда Фінчера та моторошно переконливу гру Розамунд Пайк. Водночас кіноексперти критикують стрічку за дещо цинічний погляд на інститут шлюбу та надмірну жорстокість у фіналі.

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"Людина-невидимка"

Рейтинг IMDb: 7,1

Сесілія посеред ночі тікає від свого впливового коханого-науковця, який роками контролював кожен її крок та застосовував жорстоке психологічне насильство. Згодом дівчина дізнається про раптове самогубство свого кривдника та несподівано отримує у спадок величезні статки. Однак героїня починає відчувати чиюсь присутність у своєму будинку, а низка небезпечних випадковостей ставить під загрозу життя її близьких.

"Людина-невидимка": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають блискуче переосмислення класичного сюжету та глибоке розкриття теми газлайтингу. Однак кіноексперти критикують стрічку за деякі логічні прогалини.

"Подарунок"

Рейтинг IMDb: 7,0

Подружня пара Саймон та Робін переїжджає до нового великого будинку. Їхнє спокійне життя руйнується після випадкової зустрічі зі старим шкільним знайомим чоловіка, який починає регулярно залишати на їхньому порозі дивні подарунки. Нав'язлива увага непроханого гостя змушує Робін зануритися у минуле свого ідеального партнера та дізнатися приголомшливу правду про його юнацькі роки. Виявляється, що давні гріхи не мають терміну давності, а справжнім соціопатом може виявитися найближча людина.

"Подарунок": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають сценарій, який постійно та вдало обманює очікування глядача. Проте кіноексперти критикують стрічку за дещо повільний темп оповіді у першій половині та занадто спірні моральні висновки у розв'язці.

До слова, маємо для вас ще одну добірку психологічних трилерів, які ламають мозок.