Это подчеркнул российский режиссер Сергей Турулин. Если фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" приобрел безумную популярность в Советском Союзе и за его пределами, то французскую киноленту Le triporteur не оценили даже на родине. Возможно, поэтому никто не заметил плагиата.

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"Кавказская пленница" – плагиат на французскую комедию

Недавно увидел французский фильм Le triporteur, 1957. И был поражен, как Гайдай слизал оттуда все! Начиная с главных героев – чудаковатый парень в очках и красавица в красном платье. Случайная встреча, ссора и счастливый конец,

– заметил Сергей Турулин.

Он обратил внимание на одинаковые визуальные и аудио эффекты – "чпоки, скачки, ускоренную съемку, обратную съемку, полеты и падения, гримасы, жестикуляцию". В обоих фильмах есть противники – "полуголые мужики с усами", парень, который напивается и встречается с животными, а в финале становится супергероем.

Это при том, что "Кавказскую пленницу, или Новые приключения Шурика" Леонид Гайдай презентовал в Москве в 1967-м, ровно через 10 лет после выхода Le triporteur. Во французской комедии даже есть нашумевшая сцена, где главный герой ни с того ни с сего ложится в постель раздетый, как было с Шуриком в квартире Нины.

Во французском фильме тоже есть сцена, где герой незаметно для себя ложится в постель к героине, тоже раздет! Прям как перед экзаменом Шурика,

– написал Сергей Турулин.

Кстати, в комментариях некоторые вступились за Леонида Гайдая, потому что его "Кавказская пленница" получилась ярче, однако есть и другие мнения:

"Как мне видится, оммаж Гайдая сработал гораздо эффектнее и самое главное – оригинал не зажег и на родине, судя по оценкам и информации о нем. Оригинал забыт, а слизанное полностью утвердилось";

"Все бы так слизывали. Масса примеров, когда римейк становится шедевром, а первоисточник никто и не помнит, а вспоминают его только благодаря римейку";

"Кроме некоторых совпадений, фильм совсем о другом событии. Но ведь вам нужно плюнуть на могилу мертвого режиссера? Не бойтесь. Он не ответит";

"Что здесь неожиданного? Американцы переснимают европейские картины, Россия тырит сериалы у американцев. Ничего нового";

"Назовите мне одну вещь, которую "совок" не сп*здил".

Напомним, россияне так гордятся "Кавказской пленницей", что Минкульт дал деньги на римейк советского фильма, чтобы "сделать большой киноаттракцион для молодого поколения". Картина вышла в 2014 и получила шквал критики, ее назвали неудачной копией.