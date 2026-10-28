Они не только поют и ведут эфиры: Кажанна и Барбир попробовали себя в необычных ролях

Похоже, в новом мультфильме "Кот в шляпе" будет весело не только на экране, но и за кадром. Ведь к украинскому дубляжу присоединились певица Кажанна и телеведущая Людмила Барбир. И если первая давно привыкла удивлять публику, то вторая решила временно сменить телестудию на мир анимации.

Как сообщает 24 Канал, Кажанна и Людмила Барбир подарили свои голоса героиням нового анимационного приключения Warner Bros. Pictures Animation. Правда, кого именно они озвучили, пока держится в секрете.

О чем мультфильм "Кот в шляпе"

В центре сюжета – озорной Кот, который получает ответственное задание: развеселить брата и сестру Гебби и Себастьяна. Дети тяжело переживают переезд в новый город, поэтому пушистый мастер хаоса берется исправлять ситуацию.

Однако на этот раз на кону не только детские улыбки, но и карьера самого Кота. Если он провалит задание, то рискует лишиться своей волшебной шляпы. А для персонажа, у которого шляпа фактически является частью личности, это уже настоящая катастрофа.

"Кот в шляпе": смотреть трейлер

Режиссерами мультфильма стали Алессандро Карлони и Эрика Ривиноя. В оригинале главного героя озвучил Билл Хейдер, а в украинской версии – Павел Скороходько.

Украинская премьера "Кота в шляпе" запланирована на 5 ноября 2026 года, а допремьерные показы начнутся уже 31 октября. Тогда зрители и узнают, каким персонажам достались голоса Кажанны и Людмилы Барбир.

Кстати, скоро в кинотеатрах состоится премьера "сумасшедшей" украинской комедии.