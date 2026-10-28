Не лише співають і ведуть ефіри: Кажанна та Барбір спробували себе в незвичних ролях

Як повідомляє 24 Канал, Кажанна та Людмила Барбір подарували свої голоси героїням нової анімаційної пригоди Warner Bros. Pictures Animation. Щоправда, кого саме вони озвучили, поки тримають у секреті.

Реклама Adv

популярні відео

Про що мультфільм "Кіт у капелюсі"

У центрі сюжету – бешкетний Кіт, який отримує відповідальне завдання: розвеселити брата й сестру Ґеббі та Себастіана. Діти важко переживають переїзд до нового міста, тож пухнастий майстер хаосу береться виправляти ситуацію.

Однак цього разу на кону не лише дитячі усмішки, а й кар'єра самого Кота. Якщо він провалить завдання, то ризикує втратити свій чарівний капелюх. А для персонажа, у якого капелюх фактично є частиною особистості, це вже справжня катастрофа.

"Кіт у капелюсі": дивитись трейлер

Режисерами мультфільму стали Алессандро Карлоні та Еріка Рівіноя. В оригіналі головного героя озвучив Білл Гейдер, а в українській версії – Павло Скороходько.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Українська прем'єра "Кота у капелюсі" запланована на 5 листопада 2026 року, а допрем'єрні покази стартують уже 31 жовтня. Тоді глядачі й дізнаються, яким персонажам дісталися голоси Кажанни та Людмили Барбір.

До слова, скоро в кінотеатрах відбудеться прем’єра "скаженої" української комедії.