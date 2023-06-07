В тот момент Кейли Куоко было всего 22 года, и в одной из сцен ей пришлось кататься верхом. В результате несчастного случая она упала с лошади, впрочем, само падение не нанесло ей травмы.

Смотрите также В каком состоянии Алек Болдвин после операции: актер записал первое видео

Кейли Куоко чуть не потеряла ногу 15 лет назад

В подкасте SmartLess с Джейсоном Бейтманом, Шоном Хейзом и Виллом Арнеттом она сказала: "Это был очень плохой случай". Куоко рассказала, что конь наступил на ногу актрисы и сильно ее повредил. Она получила сложный открытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей и слышала, как они "трещали". Актрисе срочно сделали операцию, а перед выходом из операционной она даже подписала бумаги, в которых давала согласие на ампутацию ноги, если так решит хирург.

К счастью, операция прошла успешно, хотя она и призналась: "Это действительно было серьезно". Во внутреннюю полость кости ей ввели штифты и находящиеся там до сих пор пластины.

Кейли Куоко рассказала об операции на ноге: слушайте подкаст

Кто такая Кейли Куоко Это американская актриса, сыгравшая роль Пенни в "Теории большого взрыва" и ставшая знаменитой. Она также прославилась в таких фильмах и сериалах: "Детство Шелдона", "Бортпроводница", "Гарли Квин" и "Человек из Торонто". Сейчас актрисе 37 лет. В марте она впервые стала матерью, родила дочь от актера Тома Пелфри.

Обратите внимание, несчастные случаи на съемочной площадке происходят довольно часто. От этого не застрахованы даже самые известные артисты Голливуда. Вот самые известные из них: