Как известно, Алека Болдвина уже выписали из больницы. В видео, которое он записал для поклонников, признался, что отказался принимать лекарства, но будет соблюдать постельный режим.

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Как Алек Болдвин чувствует себя после операции

65-летний актер признался, что проблемы с его ногами начались еще пять лет назад. Хотя операция была необходима два года назад, Алеку Болдвину не удалось найти свободное время в своем заполненном графике.

Было тяжело, но у меня не было времени заниматься этим с точки зрения работы и графика. У меня не было 4 – 6 недель, чтобы ограничить себя таким образом,

– сказал актер.

По словам актера, когда он наконец-то собрался на операцию, ему пришлось ее отменить из-за проблем с анализами. Врачи не были удовлетворены уровнем сахара в его крови.

Сейчас актер чувствует себя хорошо, однако планирует отказаться от некоторых лекарств из-за побочных эффектов.

Алек Болдвин о пережитом опыте операции: смотрите видео