Як відомо, Алека Болдвіна вже виписали з лікарні. У відео, яке він записав для шанувальників, зізнався, що відмовився приймати ліки, але буде дотримуватися постільного режиму.

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Як Алек Болдвін почувається після операції

65-річний актор зізнався, що проблеми з його ногами почалися ще 5 років тому. Хоча операція була необхідна два роки тому, Алеку Болдвіну не вдалося знайти вільний час у своєму заповненому графіку.

Було важко, але в мене не було часу займатися цим з точки зору роботи та графіку. У мене не було 4 – 6 тижнів, щоб обмежити себе в такий спосіб,

– сказав актор.

За словами актора, коли він нарешті зібрався на операцію, йому довелося її скасувати через проблеми з аналізами. Лікарі не були задоволені рівнем цукру в його крові.

Зараз актор почувається добре, однак планує відмовитися від деяких ліків через побічні ефекти.

Алек Болдвін про пережитий досвід операції: дивіться відео