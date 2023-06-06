Трагічну звістку повідомили 5 червня у пресслужбі театру "Дайлес", де Ліліта Озоліня працювала з 1966 року. За словами колег, її смерть – болюча втрата для латвійського театру та світового кіно.

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Померла латвійська актриса Ліліта Озоліня

Ліліта була дівою та легендою в театрі "Дайлес". Її роботи були видатними, тонкими й глибокими. Надзвичайно неочікувана болюча втрата театру для нас як колективно, так і особисто для кожного,

– написали у фейсбуці театру "Дайлес".

Ліліта Озоліня народилася 19 листопада 1947 року. Вона дебютувала в кіно у 20 років, зігравши роль Велти в фільмі "Коли дощ і вітер стукають у вікно" (1968 рік). Проте найбільше визнання їй принесла роль Марти в фільмі "Довга дорога в дюнах" (1980 рік).

Ліліта Озоліня / Фото з фейсбуку Dailes teātris

Востаннє актриса зіграла дві ролі матері: Генріетту Іскаріот у п’єсі Стівена Гірга "Нічне шоу з Юдою Іскаріотом" (2022 рік) та головну роль у п’єсі "Мати" Флоріана Зеллера (2020 рік).

Представники театру відзначили, що внесок Ліліти Озоліні у латвійське театральне і кіно мистецтво є безмірним. Вона втілила багатогранність і багатство своєї особистості у всіх своїх ролях.