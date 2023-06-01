Серхіо Кальдерон пішов з життя у лікарні з природних причин. За все своє 60-річне акторське життя, він знявся у понад 40 голлівудських фільмах.

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Помер відомий актор Серхіо Кальдерон

Роль Едуардо Вільянуева у "Піратах" зробила актора знаменитим на весь світ. Крім цього, за своє життя йому вдалося попрацювати з такими режисерами:

Гор Вербінскі,

Баррі Зонненфельд,

Серджо Леоне тощо.

За кілька днів до смерті, актор розповів про свої найулюбленіші ролі. Він зазначив The Los Angeles Times, що любить грати лиходіїв: "Мені подобається грати таких персонажів, тому що люди мене дійсно ненавидять. Вони говорять мені на вулицях, як сильно вони мене ненавидять. Але для мене це мій успіх. Тому що це означає, що я зміг переконати людей у тому, що я зіграв".

"Якщо я можу змусити людей плакати та сміятися, то, можливо, я добрий актор", — говорив Кальдерон.



Серхіо Кальдерон / Walt Disney Pictures