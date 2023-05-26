Про зникнення актора повідомила його сім’я. Тіло Джефферсона знайшли у понеділок, 22 травня, під час розслідування поліцейського відділку з розшуку. Наразі не відомо, хто причетний до вбивства і які були мотиви.

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Бразильського актора Джефферсона Мачадо знайшли мертвим

Жайро Магальяйш, адвокат сім'ї Мачадо поділився, що "тіло зірки було виявлено з ознаками задушення. Його шию обвивав металевий дріт, а руки були пов’язані". За попередньою інформацією, тіло актора було знайдено в скрині, заритій у яму значної глибини у вбиральні в Ріо-де-Жанейро. "Ця ситуація нас глибоко засмучує та обурює у світлі страждань, з якими зіткнувся Джефф", – доповнив адвокат.

Тіло Мачадо знайшли у скрині / Скриншот з відео ютуб-каналу Hoje em Dia

Він продовжив: "Моя обов’язковість як юриста полягає в тому, щоб неутомно шукати правду і справедливість. Я зобов’язаний забезпечити, щоб всі, хто причетний до цього жорстокого злочину, були притягнуті до відповідальності та покарані, а сім'я Джеффа знайшла необхідну підтримку, щоб пройти через цей дуже болісний час".

Влада використала відбитки пальців, щоб підтвердити, що тіло належало Мачадо, повідомляє місцеве видання R7 News. Він зник безвісти в січні, і останній раз його бачили в Кампу-Гранде. Його сім'я повідомила про зникнення, коли зрозуміла, що його вісім собак не мали належного догляду, що було незвичним для актора, оскільки він дуже любив тварин.

Джефферсон Мачадо зі своїми собаками / Фото з інстаграму актора

Як повідомляє R7 News, після його зникнення сім'я Мачадо отримувала текстові повідомлення нібито від Джеффа, однак, це був хтось інший. Втім, вже у березні родичі дізналися, що пароль до його мобільного телефону був змінений, а місцеперебування вимкнено.

Близький друг Мачадо також підтвердив смерть актора: "З великим сумом повідомляємо вам, що Джеффа знайшли мертвим 22 травня 2023 року. Джефферсона холоднокровно і жорстоко вбили заздрісні, злі та, звичайно ж, нікчемні люди".

Відомо, що Джефферсон Мачадо грав у бразильських мелодрамах. Востаннє він виконав роль солдата у телесеріалі "Рейс", який вийшов у березні минулого року. Мачадо також працював режисером і сценографом упродовж багатьох років.



Джефферсон Мачадо / Фото з інстаграму актора