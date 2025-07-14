Де зараз і чим займаються зірки серіалу "Ключі від правди" – читайте далі у матеріалі Кіно 24.

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Де зараз актори серіалу "Ключі від правди"?

Антоніна Хижняк

У серіалі "Ключі від правди" Антоніна Хижняк постала у головній ролі, втіливши на екрані образ Валерії. Її героїня працює в поліції й переживає смерть свого брата. Поки усі впевнені, що він вбивця, Валерія прагне довести протилежне.

Наприкінці червня цього року на офіційній сторінці Білого дому опублікували відео, де з'явилася Антоніна. У мережі одразу припустили, що автори ролика могли скористатися штучним інтелектом і змоделювати образ на основі світлин акторки з відкритих джерел. Однак виявилося, що це відео вона свого часу записувала для стокового відеобанку.

Наразі Хижняк продовжує зніматися в українських проєктах, тому скоро глядачі побачать Антоніну у новому серіалі "Підміна" та фільмі "Батьківські збори".

Сергій Стрельников

Сергій зіграв роль Олекси – чоловіка, якому довелося покинути роботу в СБУ через серйозну помилку. Тепер герой працює охоронцем готелю Liberty.

Останніми роками Стрельников активно знімається в українських фільмах та серіалах. Серед його найяскравіших проєктів – історичний фільм "Довбуш", де він виконав головну роль народного героя Олекси Довбуша. Також актор активно допомагає українським військовим. Він організовує збори на потреби фронту, передає амуніцію, автомобілі та їздить до військових.

Андрій Самінін

Актор втілив образ Іллі, ексначальника головної героїні. Чоловік має звання майора та планує заполонити серце Валерії.

Нині Андрій продовжує працювати в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка та брати участь у виставах. Так, артиста можна побачити у "Конотопській відьмі", "Арлезіанці", "Візиті", "Тартюфі" та інших.

Олексій Череватенко

Олексій постав у ролі Едуарда – впливового бізнесмена, який переживає емоційні труднощі. Він має офіс у пентхаусі готелю, який охороняє власна служба безпеки.

Актор досить рідко ділиться подробицями особистого життя у мережі. Однак днями він показав своїх дітей, а саме двох синів.

Володимир Гладкий

Актор постав у ролі Семена, найкращого друга Валерії. Він таємно долучився до розслідування ексколеги та допомагає їй знайти вбивцю брата.

Чоловік продовжує зніматися в українських проєктах, зокрема у серіалі "АТП Перевізники" та в комедії "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс", які зовсім скоро вийдуть на телеекрани. Крім цього, Володимир активно ділиться з прихильниками зборами для ЗСУ та передає допомогу нашим військовим.