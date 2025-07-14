Где сейчас и чем занимаются звезды сериала "Ключи от правды" – читайте далее в материале Кино 24.

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Где сейчас актеры сериала "Ключи от правды"?

Антонина Хижняк

В сериале "Ключи от правды" Антонина Хижняк предстала в главной роли, воплотив на экране образ Валерии. Ее героиня работает в полиции и переживает смерть своего брата. Пока все уверены, что он убийца, Валерия стремится доказать обратное.

В конце июня этого года на официальной странице Белого дома опубликовали видео, где появилась Антонина. В сети сразу предположили, что авторы ролика могли воспользоваться искусственным интеллектом и смоделировать образ на основе фотографий актрисы из открытых источников. Однако оказалось, что это видео она в свое время записывала для стокового видеобанка.

Сейчас Хижняк продолжает сниматься в украинских проектах, поэтому скоро зрители увидят Антонину в новом сериале "Подмена" и фильме "Родительское собрание".

Сергей Стрельников

Сергей сыграл роль Олексы – мужчины, которому пришлось покинуть работу в СБУ из-за серьезной ошибки. Теперь герой работает охранником отеля Liberty.

В последние годы Стрельников активно снимается в украинских фильмах и сериалах. Среди его самых ярких проектов – исторический фильм "Довбуш", где он исполнил главную роль народного героя Олексы Довбуша. Также актер активно помогает украинским военным. Он организует сборы на нужды фронта, передает амуницию, автомобили и ездит к военным.

Андрей Саминин

Актер воплотил образ Ильи, экс-начальника главной героини. Мужчина имеет звание майора и планирует заполучить сердце Валерии.

Сейчас Андрей продолжает работать в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко и участвовать в спектаклях. Так, артиста можно увидеть в "Конотопской ведьме", "Арлезианке", "Визите", "Тартюфе" и других.

Алексей Череватенко

Алексей предстал в роли Эдуарда – влиятельного бизнесмена, который переживает эмоциональные трудности. Он имеет офис в пентхаусе отеля, который охраняет собственная служба безопасности.

Актер довольно редко делится подробностями личной жизни в сети. Однако на днях он показал своих детей, а именно двух сыновей.

Владимир Гладкий

Актер предстал в роли Семена, лучшего друга Валерии. Он тайно присоединился к расследованию экс-коллеги и помогает ей найти убийцу брата.

Мужчина продолжает сниматься в украинских проектах, в частности в сериале "АТП Перевозчики" и в комедии "Крашанка 2.0. Квантовый парадокс", которые совсем скоро выйдут на телеэкраны. Кроме этого, Владимир активно делится со сторонниками сборами для ВСУ и передает помощь нашим военным.