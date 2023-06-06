Трагическое известие сообщили 5 июня в пресс-службе театра "Дайлес", где Лилита Озолиня работала с 1966 года. По словам коллег, ее смерть – болезненная потеря для латвийского театра и мирового кино.

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Умерла латвийская актриса Лилита Озолиня

Лилита была девой и легендой в театре "Дайлес". Ее работы были выдающимися, тонкими и глубокими. Чрезвычайно неожиданная болезненная потеря театра для нас как коллективно, так и лично для каждого,

– написали в фейсбуке театра "Дайлес".

Лилита Озолиня родилась 19 ноября 1947 года. Она дебютировала в кино в 20 лет, сыграв роль Велты в фильме "Когда дождь и ветер стучат в окно" (1968 год). Однако наибольшее признание ей принесла роль Марты в фильме "Долгая дорога в дюнах" (1980 год).

Лилита Озолиня / Фото из фейсбука Dailes teātris

В последний раз актриса сыграла две роли матери: Генриетту Искариот в пьесе Стивена Гирга "Ночное шоу с Иудой Искариотом" (2022 год) и главную роль в пьесе "Мать" Флориана Зеллера (2020 год).

Представители театра отметили, что вклад Лилиты Озолини в латвийское театральное и кино искусство безмерен. Она реализовала многогранность и богатство своей личности во всех своих ролях.