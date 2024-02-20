Узнайте в материале, что известно об инциденте. А также читайте, что известно о психологических проблемах актрисы.

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Кейни Линн Картер совершила самоубийство: что известно

15 февраля Кейни Линн Картер покончила жизнь самоубийством в своем доме. Она стала популярной, владела собственной студией танцев на пилоне и имела многочисленные номинации на различные награды. Однако психологические трудности привели американку к трагическому поступку.

Ее близкие решили создать финансовый фонд для похорон, разместив трагическое сообщение на специальной странице сбора средств.

К сожалению, несмотря на все ее впечатляющие достижения и таланты, с годами у Кейни начались проблемы с психическим здоровьем,

– рассказали ее подруги.

По их словам, независимо от количества людей, окружавших актрису, она всегда чувствовала себя одинокой. Однако в последние дни своей жизни звезда активно поддерживала активную социальную жизнь из-за ощущения безысходности.

Она боролась со своими проблемами с таким же упорством и драйвом, как и в любой другой сфере своей жизни, со всей силы, на которую была способна,

– добавили друзья.

Кейни прославилась как эротическая модель

Кейни имела почти 300 тысяч подписчиков на известном сайте для взрослых, а также 744 тысячи поклонников в инстаграме. Она получила известность как эротическая модель, приняла участие в документальном фильме "Сумерки порнозвезд", была владелицей студии танцев на пилоне под названием Alchemy Pole Fitness и проявляла заинтересованность в написании песен.