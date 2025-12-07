Укр Рус
7 декабря, 15:41
Его смотрят миллионы: на Netflix один фильм держится в топе уже 23 недели

Марта Гнат
  • Мультфильм "Кейпоп-охотницы на демонов" стал самым популярным фильмом на Netflix, собрав 236 миллионов просмотров за два месяца.
  • Фильм находится в топе уже 23 недели и побил рекорд, установленный "Красным уведомлением".

Еще в конце августа Netflix сообщил, что самым популярным фильмом на стриминговой платформе официально стал мультфильм "Кейпоп-охотницы на демонов". За два месяца с момента релиза его посмотрели 236 миллионов раз.

Но и на этом достижения не закончились. "Кейпоп-охотницы на демонов" продолжают находиться в топе уже двадцать три недели. Фильм даже побил рекорд, установленный боевиком 2021 года, "Красное сообщение", передает 24 Канал со ссылкой на Netflix.

К теме Украинский фильм стремительно стал одним из самых популярных на Netflix

"Кейпоп-охотницы на демонов" – что известно о фильме?

Сюжет рассказывает о звездной женской кейпоп-группе Huntr/x. И оказывается, что Руми, Мира и Зои, которые являются участницами группы, тайно выполняют роль охотников на демонов. Таким образом они защищают своих фанов от серьезной опасности.

Когда продолжаются концерты, то музыка Huntr/x защищает мир от сверхъестественных сил. Но девушки имеют еще других врагов – участники группы Saja Boys, которые на самом деле являются демонами под прикрытием, и имеют главную задачу – похитить души фанатов Huntr/x.

"Кейпоп-охотницы на демонов": смотрите онлайн трейлер фильма

Для справки! Рейтинг фильма "Кейпоп-охотницы на демонов" на платформе IMDb составляет – 7,5.

Продолжение истории запланировано на 2029 год, потому что требует много времени на производство.

