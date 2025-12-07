Його дивляться мільйони: на Netflix один фільм тримається у топі вже 23 тижні
- Мультфільм "Кейпоп-мисливці на демонів" став найпопулярнішим фільмом на Netflix, зібравши 236 мільйонів переглядів за два місяці.
- Фільм перебуває в топі вже 23 тижні та побив рекорд, встановлений "Червоним повідомленням".
Ще наприкінці серпня Netflix повідомив, що найпопулярнішим фільмом на стримінговій платформі офіційно став мультфільм "Кейпоп-мисливиці на демонів". За два місяці від релізу його подивилися 236 мільйонів разів.
Та і на цьому досягнення не завершились. "Кейпоп-мисливці на демонів" продовжують перебувати у топі вже двадцять три тижні. Фільм навіть побив рекорд, встановлений бойовиком 2021 року, "Червоне повідомлення", передає 24 Канал з посиланням на Netflix.
"Кейпоп-мисливці на демонів" – що відомо про фільм?
Сюжет розповідає про зірковий жіночий кейпоп-гурт Huntr/x. Та виявляється, що Румі, Міра та Зої, які є учасницями гурту, таємно виконують роль мисливців на демонів. Таким чином вони захищають своїх фанів від серйозної небезпеки.
Коли тривають концерти, то музика Huntr/x захищає світ від надприродних сил. Та дівчата мають ще інших ворогів – учасники гурту Saja Boys, які насправді є демонами під прикриттям, та мають головне завдання – викрасти душі фанатів Huntr/x.
"Кейпоп-мисливці на демонів": дивіться онлайн трейлер фільму
Для довідки! Рейтинг фільму "Кейпоп-мисливці на демонів" на платформі IMDb становить – 7,5.
Продовження історії заплановане на 2029 рік, бо потребує багато часу на виробництво.
