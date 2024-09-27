Фильм уже появляется на стримингах. Поэтому ленту о войне в Украине можно увидеть на Amazon Video, Apple TV и Channel 4.

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Кейт Бланшетт создала документальный фильм посвященный битве за Харьков

В фильме зрители могут увидеть битву за Харьков через призму опыта местных жителей и спасателей, которые мужественно пережили российское наступление. Истории этих людей открывают правду об ужасах войны, ежедневно влияющих на мирных граждан. Бенджамин де Пир назвал этот фильм "данью уважения жителям Харькова", подчеркнув их стойкость и выносливость.

Вот на что похожа жизнь тех, кто попал под огонь путинской войны в Украине. На самом деле это трогательный портрет жизни Харьковщины и Харьковской области с точки зрения гражданских и представителей экстренных служб, которые остались в городе во время российского вторжения,

– отметил Бенджамин де Пир.

В документальной ленте зрители видят последствия жестоких боевых действий: поврежденные дома, разрушенную гражданскую инфраструктуру и множество опустошенных улиц. Фильм показывает, как жители Харькова, спасая свои жизни, вынуждены прятаться от обстрелов в подземелье метро, которое стало временным убежищем для многих семей.

Несмотря на постоянную опасность, люди пытаются сохранить элементы привычной жизни, продолжая работать, учить детей и поддерживать близких.

Как Кейт Бланшетт поддерживает Украину

В 2022 году, во время жестокого вторжения России в Украину, двукратная лауреатка премии Оскар Кейт Бланшетт поддержала украинский народ. Она не только выразила свою солидарность, но и стала продюсером документального фильма, посвященного событиям в Украине. Лента была создана в первые три месяца войны, когда обстрелы и разрушения были особенно интенсивными.

Кроме того, Кейт Бланшетт лично присоединилась к проекту как рассказчица, предоставив фильму свой голос, что придало ему особую эмоциональную глубину.

Режиссерами документального проекта стали Патрик Томбола и Мани Бенчела, которые совместно с Бланшетт создали этот трогательный и проникновенный фильм, чтобы показать миру жизнь украинцев во время войны.