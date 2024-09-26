Одной из таких женщин стала известная украинская актриса Рита Бурковская, которая недавно присоединилась к рядам ВСУ. В материале Кино 24 вы сможете узнать больше о других украинских звездах, которые также готовы были пойти на фронт и защищать родную землю, показывая силу духа и преданность своей стране.

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Дарья Легейда

Украинская актриса Дарья Легейда с трепетом ждет возвращения двух важнейших мужчин в своей жизни – отца и любимого Дмитрия, которые сейчас находятся на фронте, защищая Украину. Она открыто признается, что, несмотря на все, готова была бы сама взять в руки оружие, но из-за проблем с коленями не может этого сделать.

Однако Дарья подчеркивает, что в случае крайней необходимости готова проигнорировать свое состояние здоровья и сделать все возможное для защиты своей страны. Ее решимость и преданность вдохновляют, показывая, что даже в сложных жизненных обстоятельствах она не теряет силы духа.

Анастасия Пустовит

Анастасия Пустовит приостановила свою актерскую карьеру, чтобы полностью посвятить себя волонтерской деятельности. Она активно помогает стране в трудные времена, вкладывая свои силы в поддержку тех, кто борется на передовой. Актриса серьезно размышляла над возможностью мобилизации, однако ее любимый, который сам сейчас воюет на фронте, убедил ее воздержаться от этого шага.

Несмотря на это, Анастасия продолжает тщательно обдумывать все варианты, но пока сосредотачивается на волонтерстве, стремясь помочь стране другим образом.

Ирма Витовская

С начала полномасштабной войны Ирма Витовская серьезно задумывалась над тем, чтобы стать добровольцем и пополнить ряды Вооруженных сил Украины. Она искренне стремилась помочь и чувствовала, что могла бы быть полезной в такое трудное время.

Однако, после тщательного обдумывания, Ирма поняла, что проблемы со здоровьем не позволят ей быть такой эффективной на фронте, как она хотела бы. Несмотря на это, она не отказалась от своей миссии поддержки военных. Сейчас актриса сосредотачивается на других сферах, где ее опыт и возможности приносят весомый вклад в помощь Украине.

Хотя эти украинские актрисы не взяли в руки оружие, их роль в борьбе за независимость не менее важна. Они активно используют свою узнаваемость, влияние и ресурсы, чтобы поддерживать военных и обеспечивать постоянную гуманитарную помощь. Многие из них занимаются волонтерской деятельностью, организовывают сборы средств, проводят информационные кампании и работают на международной арене, привлекая внимание к ситуации в Украине.