Среди них есть как классические, проверенные временем работы, так и новейшие, всем нам хорошо известные фильмы. В этом материале вы узнаете, какие культовые ленты попали в этот список и какие фильмы изменили мир кино навсегда, открыв новые горизонты для будущих поколений создателей и зрителей.
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10 культовых фильмов, которые навсегда изменили мировой кинематограф
"Гражданин Кейн"
Фильм Орсона Уэллса, который установил новые стандарты в кинематографии. Его влияние на дальнейшее развитие кино трудно переоценить, и он часто называется одним из лучших фильмов всех времен.
Американский институт киноискусства признал "Гражданина Кейна" лучшим фильмом США за последние 100 лет в 1997 и 2007 годах. Британский институт киноискусств, проведя опрос среди кинокритиков и режиссеров, также назвал его лучшим фильмом всех времен. Лента часто возглавляет подобные рейтинги. В 1989 году ее включили в Национальный реестр кинофильмов США как произведение, имеющее историческую, культурную или эстетическую ценность.
"Гражданин Кейн": смотрите онлайн трейлер фильма
"Психо"
Культовый триллер Альфреда Хичкока, который перевернул представление о жанре ужасов и триллеров. Незабываемая сцена в душе, необычное построение сюжета и тонкая психологическая игра героев сделали этот фильм классикой мирового кино.
"Психо": смотрите онлайн трейлер фильма
"На последнем дыхании"
Фильм Жана-Люка Годара стал символом французской новой волны. Его экспериментальный подход к монтажу, съемки и диалогам изменил представление о кинематографе как искусстве и открыл новые возможности для самовыражения режиссеров.
Известный американский кинокритик Роджер Эберт назвал "На последнем дыхании" лучшим дебютом в истории кино со времен "Гражданина Кейна".
"На последнем дыхании": смотрите онлайн трейлер фильма
"Ночь живых мертвецов"
Культовый фильм, снятый режиссером Джорджем Ромеро, стал настоящей сенсацией своего времени. Его успех в кинотеатрах под открытым небом был огромным, и он быстро завоевал расположение зрителей.
Эта лента положила начало новому поджанру в фильмах ужасов – фильмы про зомби. Хотя в самом фильме слово "зомби" ни разу не звучит, вместо него используется термин "упырь" (ghoul). Несмотря на это, фильм установил основы для будущих картин о зомби, значительно повлияв на развитие жанра.
"Ночь живых мертвецов": смотрите онлайн трейлер фильма
"Экзорцист"
Один из самых страшных фильмов ужасов в кинематографе. Уильям Фридкин создал картину, которая пугала и шокировала аудиторию своей темой одержимости демонами, поставив новый стандарт в жанре ужасов и проложив путь для многочисленных фильмов о сверхъестественном.
"Экзорцист": смотрите онлайн трейлер фильма
Также в этом списке стоит отметить следующие фильмы:
- "Челюсти"
- "Титаник"
- "Горбатая гора"
- "Железный человек"
- "Аватар"
Каждый из этих фильмов повлиял на индустрию по-своему, изменив жанровые границы, технические возможности и представление о том, что кино может достичь.