Серед них є як класичні, перевірені часом роботи, так і новітні, всім нам добре відомі фільми. У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, які культові стрічки потрапили до цього списку та які фільми змінили світ кіно назавжди, відкривши нові горизонти для майбутніх поколінь творців і глядачів.

Дивіться також Одна з найкращих стрічок сучасності: що подивитись, якщо сподобався фільм "Граф Монте-Крісто"

10 культових фільмів, які назавжди змінили світовий кінематограф

"Громадянин Кейн"

Фільм Орсона Веллса, який встановив нові стандарти в кінематографії. Його вплив на подальший розвиток кіно важко переоцінити, і він часто називається одним із найкращих фільмів усіх часів.

Американський інститут кіномистецтва визнав "Громадянина Кейна" найкращим фільмом США за останні 100 років у 1997 і 2007 роках. Британський інститут кіномистецтв, провівши опитування серед кінокритиків і режисерів, також назвав його найкращим фільмом всіх часів. Стрічка часто очолює подібні рейтинги. У 1989 році її включили до Національного реєстру кінофільмів США як твір, що має історичну, культурну або естетичну цінність.

"Громадянин Кейн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Психо"

Культовий трилер Альфреда Гічкока, який перевернув уявлення про жанр жахів та трилерів. Незабутня сцена у душі, незвичайна побудова сюжету і тонка психологічна гра героїв зробили цей фільм класикою світового кіно.

"Психо": дивіться онлайн трейлер фільму

"На останньому подиху"

Фільм Жана-Люка Годара став символом французької нової хвилі. Його експериментальний підхід до монтажу, зйомки та діалогів змінив уявлення про кінематограф як мистецтво і відкрив нові можливості для самовираження режисерів.

Відомий американський кінокритик Роджер Еберт назвав "На останньому подиху" найкращим дебютом в історії кіно з часів "Громадянина Кейна".

"На останньому подиху": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ніч живих мерців"

Культовий фільм, знятий режисером Джорджем Ромеро, став справжньою сенсацією свого часу. Його успіх у кінотеатрах просто неба був величезним, і він швидко завоював прихильність глядачів.

Ця стрічка започаткувала новий піджанр у фільмах жахів – фільми про зомбі. Хоча в самому фільмі слово "зомбі" жодного разу не звучить, замість нього використовується термін "упир" (ghoul). Попри це, фільм встановив основи для майбутніх картин про зомбі, значно вплинувши на розвиток жанру.

"Ніч живих мерців": дивіться онлайн трейлер фільму

"Екзорцист"

Один із найстрашніших фільмів жахів у кінематографі. Вільям Фрідкін створив картину, яка лякала і шокувала аудиторію своєю темою одержимості демонами, поставивши новий стандарт у жанрі жахів і проклавши шлях для численних фільмів про надприродне.

"Екзорцист": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у цьому списку варто відзначити наступні фільми:

"Щелепи"

"Титанік"

"Горбата гора"

"Залізна людина"

"Аватар"

Кожен із цих фільмів вплинув на індустрію по-своєму, змінивши жанрові межі, технічні можливості та уявлення про те, що кіно може досягти.